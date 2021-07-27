رئيس وزراء الكونغو يزور الأهرامات

زار رئيس وزراء الكونغو الديمقراطية والوفد المرافق له، اليوم، منطقة أهرامات الجيزة الأثرية، وذلك على هامش زيارتهم الحالية لمصر.

كان في استقبالهم أشرف محيي الدين مدير عام منطقة آثار الهرم، الذي أصطحبهم في جولة داخل الممر الأول للهرم الأكبر، ومنطقتي تمثال أبو الهول والبانوراما.

وقال أشرف محيي الدين، إنه خلال الزيارة، أعرب رئيس الوزراء، عن أعجابه بالهرم وطريقة بنائه ورفع الأحجار، متسائلا عن ما إذا استطاع الأثريون العثور على مومياء الملك خوفو داخل الهرم، كما أبدى انبهاره بضخامة تمثال أبو الهول ودقة نحته.

وقام أشرف محيي الدين، بشرح تاريخ نحت التمثال، وجهود وزارة السياحة والآثار في ترميمه، والحفاظ عليه من المياه الجوفية.

ثم انتقلت الزيارة إلى منطقة البانوراما، حيث حرص رئيس الوزارء والوفد المرافق له، على التقاط الصور التذكاريه لزيارتهم.

وفي نهاية الجولة، أعرب رئيس الوزراء والوفد المرافق له، عن سعادتهم لزيارة منطقة أهرامات الجيزة، التي وصفوها بأحد أهم المعالم الأثرية الموجودة في العالم.