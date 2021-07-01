«حواس» يلقي محاضرة عن الاكتشافات الأثرية ويوقع كتابه سحر الأهرامات بروسيا

ألقى عالم الآثار المصرية الدكتور زاهي حواس، محاضرة عن الاكتشافات الأثرية الأخيرة بالعاصمة الروسية موسكو، وذلك بمحاضرة داخل قاعة مكتبة الأدب الأجنبي، وحضرها نحو 100 شخص من علماء المصريات والمهتمين بها في روسيا، وتم نقلها في بث مباشر على عدد من المواقع الإلكترونية وقنوات التليفزيون الروسية.

ووقع «حواس» كتابه عن سحر الأهرامات والذي ترجم باللغة الروسية، وقدَّم عرضًا لأحد كتبه المترجمة حديثاً إلى اللغة الروسية.

وأجرى «حواس» بعض اللقاءات التلفزيونية مع قنوات روسية ومنها لقاء لمدة ساعة كاملة، وتحدث عن الأمن والأمان في مصر، وعن الإنجازات التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل الحفاظ على آثار مصر.

كما تحدث زاهي حواس عن المتحف المصري الكبير ومتحف الحضارة، وترميم القاهرة الخديوية والقاهرة الإسلامية.

ونقل «حواس» رسالة من الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إلى الشعب الروسي، قال فيها إن وزارة السياحة تقوم بعمل كل الإجراءات الاحترازية في سبيل ضمان سلامة السائح الروسي وجميع الجنسيات إلى مصر والتعامل معهم على أعلى مستوى.

وحضر زاهي حواس اجتماع مع أولجا ليوبيموفا، وزيرة الثقافة الروسية، وذلك بحضور السفير إيهاب نصر، سفير جمهورية مصر العربية في روسيا الاتحادية، وناقشوا خلال الاجتماع أوجه التعاون الثقافي بين جمهورية مصر العربية وروسيا الاتحادية، وذلك في ضوء تدشين عام التبادل الإنساني المصري الروسي 2021 - 2022، ومناقشة التفاصيل الخاصة بعدد من الفعاليات المشتركة التي سيتم تنظيمها بالتعاون بين الجانبين خلال العامين القادمين.

كما حضر «حواس» حفل أقامه السفير المصري بدار السكن على شرفه، وحضره عدد من كبار المسؤولين والسفراء الأجانب والمتخصصين في علم المصريات، وتحدث خلاله عن آخر الاكتشافات الأثرية في مصر، مبرزاً على نحو خاص الكشف الأثري الخاص بالمدينة المفقودة في الأقصر، وفي نهاية جولته زار متحف المجوهرات الخاصه بالإمبراطورية الروسية.