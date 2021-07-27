عاجل.. وزارة الدفاع التونسية تحذر من صفحات وهمية على السوشيال ميديا

أوضحت وزارة الدفاع الوطني في تونس، في بلاغ عاجل، أن بعض صفحات التواصل الاجتماعي «فيسبوك وتويتر»، «تعمّدت انتحال صفة المؤسسة العسكرية، تحت مسمّيات مختلفة، كما تعمّدت نشر أخبار زائفة ومضلّلة للرأي العام».

وذكرت الوزارة مجددا، بأن «هذه الصفحات الوهمية، لا تمت للمؤسسة العسكرية التونسية بأية صلة ولا يمكن اعتمادها كمصدر للمعلومة».

وليس للوزارة غير موقعها الإلكتروني www.defense.tn أو الناطق الرسمي بإسمها لنشر الأخبار المتعلّقة بأنشطة مختلف هياكلها.