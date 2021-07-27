محلل سياسي: جماعة الإخوان في تونس ستفنى وتتجه للانشقاق

قال المحلل السياسي محمد صالح العبيدي، إن هناك هبّة شعبية عفوية من الشعب التونسي في أكثر من 15 محافظة من أصل 24 محافظة تونسية، ضد حركة النهضة التابعة لجماعة الإخوان، لرفض سياسات الجماعة الفاشلة على المستوى السياسي والاجتماعي، والتورط في عمليات الاغتيال السياسي.

وأضاف «العبيدي» خلال تصريحات لفضائية extra news، اليوم الثلاثاء، أن التونسيين شعروا بالظلم الاجتماعي خلال حكم الإخوان لذا هبّوا في ثورة عليهم، وكذلك حدث سقوط سياسي للجماعة مع وجود ديون كثيرة على البلاد، مبينا أن المؤسسة العسكرية التونسية استجابت للشعب التونسي، وهناك نية من الرئيس التونسي قيس سعيد لإقالة كل الأشخاص التابعين للإخوان بجانب إعطاء إجازة يومين لمنع تسريب أي بيانات أو أوراق من الموظفين.

وأكد المحلل السياسي، أن حركة النهضة في حالة إفلات سياسي وخلاقي ولا يوجد لديها ظهير في الشارع، لافتا إلى أن المستشار السابق لراشد الغنوشي يحمل النهضة مسئولية الفشل في البلاد، مؤكدا أنها ساهمت في تردي أوضاع الإخوان الاقتصادية، مبينا أن حركة الإخوان في تونس ستفنى وتتجه للانشقاق التام، خاصة بعد صبر التونسيين وقيس سعيد لمدة عام ونصف، ولوم من جانب التونسيين على الرئيس عدم التحرك، مبينا أن 25 يوليو يوم تأسيس الجمهورية في تونس شهد أيضا سقوط حكم الإخوان بعد 10 سنوات من الحكم عقب قيام ثورات الربيع العربي في تونس.