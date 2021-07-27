زلزال بقوة 3.5 ريختر بشمال البحر الأحمر.. والأهالي: «لم نشعر بشيء»

تعرضت مدينة رأس غارب، شمال محافظة البحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، لزلزال بلغت قوته 3.5 ريختر، وبالتحديد على بعد 12 كيلومتراً شرق مدينة رأس غارب، دون حدوث إصابات أو حوادث.

وأكد أهالي مدينة رأس غارب أنهم لم يتأثروا بأي زلزال، ولم يسمعوا عنه سوى من وسائل الإعلام، حيث قال محسن حامد، أحد أهالي رأس غارب، إنه لم يشعر بأي شيء، ولم يسمع المواطنون بالمدينة عن شيء يخص حدوث زلزال، بينما قال شاذلي سليمان، من أهالي المدينة، إن رأس غارب لم تتأثر بأي هزة، ولو حتى خفيفة.

وكشف اللواء حامد أحمد حامد، رئيس مدينة رأس غارب، عن أن الشبكة القومية للزلازل رصدت حدوث زلزال، وبالتحديد في منطقة خليج السويس، على بعد حوالي 12 كيلومتراً شرق المدينة، وذلك دون حدوث إصابات أو خسائر مادية أو بشرية.

ومن جانبه، أشار الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، إلى أن مدينة رأس غارب، شمال محافظة البحر الأحمر، تعرضت لهزة أرضية قوتها 3.5 درجة على مقياس ريختر، يقع مركزها على عمق 19.1 كيلومتر، عند خط العرض 27.64 شمالاً، وخط الطول 34.26 شرقاً، ولم يرد للمعهد ما يفيد بشعور المواطنين بهذه الهزة.

وتعمل الشبكة القومية للزلازل من خلال 70 محطة، تم اختيار أماكنها بدقة، في ضوء التاريخ الزلزالي لمصر، يمكن لهذه الشبكة رصد أي هزة تتعرض لها مناطق الجمهورية، مهما كانت شدتها.