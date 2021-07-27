عاجل.. «البحوث الفلكية»: زلزال بقوة 3.52 درجة في شمال البحر الأحمر

سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية، اليوم، هزة أرضية شمال البحر الأحمر، على بعد 26 كم جنوب مدينة شرم الشيخ.

وكانت بيانات الهزة كالتالي:

موعد الهزة الأرضية

تاريخ الحدوث: الثلاثاء الموافق 27 /07/2021

ث د س

وقت الحدوث والقوة 13 39 16 صباحا بالتوقيت المحلي

وكانت قوة الزلزال 3.52 درجة على مقياس ريختر، عند خط العرض: 27.64 شمالا، وخط الطول : 34.26 شرقا، عند العمق: 19.1 كم.

هذا ولم يرد للمعهد ما يفيد شعور المواطنين بهذه الهزة.

يذكر أنه، كان تم تسجيل زلزال آخر صباح اليوم، في تمام الساعة العاشرة وأربعة وعشرون دقيقة صباحا بالتوقيت المحلي، بقوة 3.5 درحة على مقياس ريختر، في خليج السويس، ويبعد 12 كم شرق مدينة رأس غارب، دون حدوث إصابات أو حوادث نتيجتة.