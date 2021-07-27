مجدي بدران يكشف فوائد النسيان وطرق الوقاية من «الزهايمر»

كشف الدكتور مجدي بدران، استشاري المناعة، وعضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، فوائد وإيجابيات «النسيان»، فذكر أن النسيان ليس وصمة عار أو شيئا سيئا، فيجب ألا يّظن الشخص الذي ينسى كثيرًا أنه متأخر أو متخلف أو ليس ذكيًا، بل يجب أن يعرف أن النسيان شيء مهم للغاية في حياة الإنسان، فضلًا عن أنه يُعد آلية وقائية للمخ من أجل أداء أفضل للصحة العقلية، «عشان مخي يظل يعمل بنفس كفاءته من ناحية الذاكرة وأنجح في اتخاذ قرارات صحيحة أثناء القيام بأداء عصبي يبقى لازم أنسى شوية».

وأضاف «بدران»، خلال حواره في برنامج «السفيرة عزيزة»، الذي يُعرض على شاشة «DMC»، عبر «زوم»، أن النسيان نوع من الآلية التي تحمي المخ وتحمي الذاكرة من التلف، وتجعلها تعمل بنسبة 100%، فالأفضل للجميع أن ننسى اللحظات السيئة والتجارب المريرة، والأشياء غير الضرورية في الحياة، «أما آجي أنسى ده لا يؤثر على ذكائي، لأن النسيان شيء طبيعي، وأيضًا الذكاء شيء طبيعي، فبقول للناس اللي بتنسى أنتم أفضل، أنتم كويسين كده، من الطبيعي إن احنا ننسى، بل من الأفضل أن إحنا ننسى».

وعن مرض الزهايمر، أوضح استشاري المناعة، وعضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أن مرض الزهايمر يصاب به الأشخاص الذين لديهم كسل في المخ فقط، مثل الأشخاص الذين يبلغون سن المعاش ويتجاوز عمرهم الـ 60 أو 70 سنة، ولا يقومون بأي عمليات رياضية للمخ، فهم أكثر عرضة للإصابة بالزهايمر، «رياضة المخ تكمن في الحفظ أو القراءة أو تعلم شيء جديد، فإذا قام شخص بهذا الأمر لن يُصاب بالزهايمر، لازم الناس تقرأ صحف وكتب أو يحاولون استرجاع أي مادة محببة لهم للمذاكرة فيها».

وأردف أن الاختبارات هامة جدًا للأشخاص حتى لا يصابوا بالزهايمر، فالأشخاص الذين يذاكرون بدون اختبار وبدون اسئلة تطرح عليهم يكون أداؤهم أقل، مشددًا على ضرورة زيادة الوعي والتركيز لأنهما يزيدان من القدرة على التذكر واسترجاع المعلومة، «يعني لما أكون بكلم حد مينفعش يبقى عينه على التليفون أو بيذاكر وهو بيلعب في الهاتف، أو أقول حاجة مهمة للشخص أثناء تناوله الطعام، ولو نسينا مفيهاش مشكلة، نكتب الحاجات المهمة ونظلل عليها بلون مختلف زي الأحمر».

وأوضح أن هناك أشياء كثيرة في الحياة تجعلنا أكثر قدرة على النسيان، مثل التدخين، حتى وإن كان التدخين سلبيا أي الجلوس بجانب شخص يدخن، فهذا يضعف الذاكرة والأداء العقلي والمعرفي، «الذاكرة مهمة جدا لاتخاذ القرار وحل المشاكل التي تواجهنا في الحياة، الناس الكسلانة طول حياتها ومش بتذاكر ومش بتركز دي أكثر عرضه للإصابة بالزهايمر، لازم نعمل رياضة للمخ، قلة النوم أيضًا وراء النسيان، والسهر من أعداء التذكر في الامتحانات».