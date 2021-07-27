دعاء للنجاح في الامتحانات: «اللّهم إنّا نسألك التوفيق والهداية»

مع ظهور عدد كبير من نتائج امتحانات البعض، وانتظار الآخرين نتائجهم، خاصة طلاب الثانوية العامة، يحرصون على ترديد دعاء للنجاح في نتيجة الامتحانات، وهو ما يوضحه الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر، أنه من أفضل دعاء للنجاح في نتيجة الامتحانات، أن يقول المسلم: «اللّهم إنّا نسألك التوفيق والهداية، والرشد والإعانة، والرضى والصيانة، والحب والإنابة، والدعاء الإجابــة».

أفضل دعاء للنجاح في الامتحانات

ومن الأدعية التي تعد دعاء للنجاح في الامتحانات: «اللّهم ارزقنا نوراً في القلب، وزينة في الوجه، وقوة في العمل.. اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو نزلته في كتابك، أو علمته أحد من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تلهمنا النجاح والتوفيق في الامتحان، اللهم آمين يارب العالمين».

اللهم يا معلم موسى علمني، ويا مفهم سليمان فهمني، ويا مؤتي لقمان الحكمة وفصل الخطاب، آتني الحكمة وفصل الخطاب، اللهم إني أسألك فهم النبيين، وحفظ المرسلين، اللهم اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك، وقلوبنا بخشيتك، أنت مولانا يا أرحم الراحمين.

لا إله إلا هو العليم العلام، الحكيم الخبير الحافظ، الرقيب المبين الهادي، اللهم ارزقني قوة الحفظ وسرعة الفهم، وصفاء الذهن، اللهم ألهمني الصواب في الجواب، وبلغني أعلى مراتب الدين والدنيا، وأحفظني وأصلحني، وأصلح بي الأمة، آمين يا أرحم الراحمين.

دعاء للنجاح في الامتحانات

وأضاف في دعاء للنجاح في الامتحانات: «اللهم اجعل امتحانات المسلمين تتوج بالفوز بعد كل عناء اللهم آمين.اللهم اجعل شبابنا عبرة وقدوة للخير، اللهم قوي إيماننا وبإيماننا قوي عملنا وبعملنا زد من نجاحاتنا.اللهم اغدق بكرمك علينا بكل نجاح وكل صلاح وكل فلاح واجعلنا من الصابرين في كل ابتلاء والصامدين لكل عداء».

دعاء التيسير في نتيجة الامتحان

وتابع في دعاء للنجاح في الامتحانات: «اللهم أسألك أن تيسير لي نتيجة الامتحان، وتجعل الخيرة فيه إنك على كل شيء قدير، اللهم إني أسألك بمقاعد العز من عرشك، ومنتهى الرحمة من كتابك، واسمك الأعظم وكلماتك، أن تفتح عليّ فتوح العارفين.. اللهم سخر لي جميع خلقك كما سخرت البحر لسيدنا موسى عليه السلام، وألن لي قلوبهم كما ألنت الحديد لداوود عليه السلام، فإنهم لاينطقون إلا بإذنك، نواصيهم في قبضتك، وقلوبهم في يديك تصرفها كيف شئت، يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك».