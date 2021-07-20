ماذا يقال عند ذبح الأضحية؟.. «الإفتاء» توضح دعاء مستحب ترديده

بعد بدء الوقت الشرعي لذبح الأضحية عقب صلاة عيد الأضحى، اليوم، تكثر الأسئلة المتعلقة بأحكام ذبح الأضاحي وآدابها، ومنها سؤال بشأن ماذا يقال عند ذبح الأضحية، أو دعاء ذبح الأضحية، وهو ما أجابت عليه دار الإفتاء ضمن سلسلة فتاوى وأحكام تتعلق بالأضحية والمضحي.

ماذا يقال عند ذبح الأضحية؟

وبخصوص الإجابة على سؤال ماذا يقال عند ذبح الاضحية ، أو دعاء ذبح الأضحية، ذكرت دار الإفتاء أنه يُسن أن يدعو المضحي عند الذبح فيقول: «إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، اللهم منك ولك، كما ينبغي التسمية والتكبير عند الذبح».

آداب الأضحية

وفي سياق متصل بسؤال ماذا يقال عند ذبح الأضحية، أكدت دار الإفتاء أنّه فيما يتعلق بآداب الأضحية يستحب اختيار الأضحية كثيرة اللحم رعاية لمصلحة الفقراء والمساكين، ويُجزئ في الأضحية الشاة عن واحدة والبدنة «الجمل أو الناقة»، والبقرة أو الجاموس تجزء كل منهما إلى سبعة، شريطة ألا يقل نصيب الواحد للأضحية حينئذ عن السٌبع، كما أوضحت أنّ وقت الأضحية يمتد من بعد صلاة عيد الأضحى من اليوم العاشر من ذي الحجة إلى غروب شمس اليوم الثالث عشر من ذي الحجة.

محظورات ذبح الأضحية

ووفقًا لدار الإفتاء أيضًا، يُسن أن يذبح المضحي بنفسه إن قدر عليه لأنه قربة ويجوز له الإنابة، وشددت دار الإفتاء أيضًا على ضرورة الالتزام بالذبح في الأماكن المخصصة لذلك، لما فيه من رعاية للمصلحة العامة والخاصة، كما لا يجوز للمسلم أن يعطي الجزار شيئًا من الأضحية على سبيل الأجر، ولكن يمكن إعطاؤه على سبيل التفضل أو الهدية أو الصدقة.

وتابعت الدار: «لا تترك مخلفات الذبح في الشوارع وتتسبب في إيذاء الناس ونشر الأوبئة والأمراض، كما لا يصح تلويث البدن والثياب والممتلكات بدماء الأضاحي، لأن النظافة والطهارة سلوك ديني وحضاري».

ثواب ذبح الأضحية

وبالإضافة إلى إجابة سؤال ماذا يقال عند ذبح الاضحية أو دعاء ذبح الأضحية، أوضحت دار الإفتاء ثواب ذبح الأضحية في منشور على صفحتها اليوم بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قالت فيه: قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا رسول الله ما هذه الأضاحي؟ قال: «سنة أبيكم إبراهيم»، قالوا: فما لنا فيها يا رسول الله؟ قال: «بكل شعرة حسنةٌ» قالوا: فالصوف يا رسول الله، قال: «بكل شعرة من الصوف حسنةٌ» رواه ابن ماجه.