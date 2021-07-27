جريمة تهز مدينة العين.. مدمن يقتل والدته وشقيقيه بالرصاص أثناء تناولهم العشاء

هزت جريمة قتل نكراء، والتي عُرفت باسم جريمة مدينة العين، المدينة الإماراتية الهادئة، حيث قتل شاب إماراتي والدته واثنين من أشقائه بالرصاص، وسط تساؤلات عن الأسباب التي دفعت ذلك الشخص لارتكاب مثل هذه الجريمة البشعة بحق أقرب أقربائه.

القبض على المتهم في جريمة مدينة العين

وكانت شرطة أبوظبي قد أعلنت إلقاء القبض على الشاب المتورط في جريمة مدينة العين، والمتهم بقتل ثلاثة من أفراد أسرته، وجار استكمال كل الإجراءات وإحالة المتهم إلى النيابة العامة، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل

إلا أن أحد أقارب الضحايا، ويُدعى مسلم الصيعري، كشف في تصريحات لقناة دبي، عن تفاصيل وأسرار جديدة حول جريمة مدينة العين، مشيرًا إلى أن هذه الجريمة التي وصفها بالفاجعة حدثت بالأمس، وتمت على مائدة عشاء.

كواليس جريمة مدينة العين

وأشار «الصيعري» إلى أن القاتل المتهم من ذوي السوابق، وسبق إدانته في قضية قضى فيها 10 سنوات في السجن، وخرج منذ 4 أشهر، ويعاني من مرض نفسي، وليس بكامل قواه العقلية، فضلًا عن أنه يتعاطى بعض الحبوب المخدرة.

ولفت الصيعري إلى أن المتهم دخل بيت أهله وهم يتناولون طعام العشاء، وقتل أخاه الكبير والصغير ووالدته، بسبب ما وصفه بالحبوب النفسية والتعاطي، مشيرًا إلى أنه علم من التحقيقات التي جرت، أنه استخدم سلاحا آليا أتوماتيكيا «رشاش» في تنفيذ جريمة العين.

جريمة مدينة العين والقنابل الموقوتة

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من إجراءات المشرحة بالنسبة لضحايا جريمة مدينة العين، وانتهت الإجراءات بسلاسة، لافتًا إلى أنه بعد تغسيلهم سيتم الصلاة عليهم بعد صلاة العشاء ودفنهم في إحدى مقابر المدينة.

وطالب «الصعيري» في نهاية حديثه، أي أب لديه ابن يتعاطى حبوبا مخدرة أو لديه مرض نفسي ولديه سلاح ناري، بإبلاغ الجهات المعنية عنه، حتى لا يصبح بمثابة قنبلة موقوتة في البيت، ويرتكب جريمة كجريمة مدينة العين.