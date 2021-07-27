مفاجأة.. «الأم والعشيق» و4 عبوات عصير تكشف لغز تسمم أطفال قنا

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا من كشف غموض وفاة 3 أطفال أشقاء نتيجة إصابتهم بالتسمم الغذائي، وإصابة والدهم، الذي يرقد في مركز أورام قنا، بقرية «كوم البيجا»، التابعة لمركز فرشوط، حيث تبين أن الزوجة وراء الجريمة، لارتباطها بعلاقة غير شرعية مع آخر، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على الزوجة والسائق، المتهمين بقتل 3 أطفال، وإصابة زوجها بالتسمم.

وتلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، اخطاراً بمصرع كل من «أميرة رأفت»، 8 سنوات، وشقيقيها «أمير»، 7 سنوات، و«آدم»، 9 سنوات، وإصابة والدهم «رأفت جلال»، 32 سنة، بحالة تسمم، تم نقل الجثث والمصاب إلى مستشفى فرشوط المركزي، قبل أن يتم تحويله إلى مستشفى مركز أورام قنا، نظراً لخطورة حالته، حيث تم التحفظ على جثث الأطفال تحت تصرف النيابة العامة.

وأمرت النيابة العامة، في وقت سابق، باحتجاز والدة الأطفال الثلاثة، لتضارب أقوالها، حيث قالت في بداية التحقيق إن زوجها وأبناءها تناولوا عصيراً مسموماً، ثم عادت لتقول إنهم تناولوا بطيخ مكشوف، وأثناء التحقيق، قالت مرة ثالثة إنهم تناولوا مبيداً حشرياً.

وتوصل تحريات فريق البحث المشكل برئاسة اللواء علاء سليم، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، إلى ارتباط الزوجة، ربة منزل، تبلغ 26 سنة، بعلاقة عاطفية مع سائق، 26 سنة، حيث تم ضبطهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام، ومشاركة ضباط إدارة البحث الجنائي بقنا.

وبمواجهتهما، اعترفا بارتكاب الجريمة، وأفاد المتهم الثاني بوجود علاقة مع المتهمة، واتفاقهما على التخلص من زوجها وأولادها، وفـي سبيل ذلك قام بإحضار مادة سامة، ووضعها فـي 4 عبوات عصير، وقام بإعطائها للمتهمة، التي قامت بتقديمها للمجني عليهم، زوجها وأطفالها الثلاثة، وأوهمت أقارب زوجها بتناول المجني عليهم عصيرا فاسدا، وبمواجهة المتهمة بأقوال المتهم الثاني، أيدت ذلك، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.

وقالت مصادر طبية في مركز أورام قنا، أن والد الأطفال حالته تحسنت، وخرج من غرفة العناية المركزة، ودخل في غرفة عادية، ويمكنه الحديث، موضحا أن الأجهزة الأمنية استجوبته صباح اليوم.