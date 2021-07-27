إرجاء محاكمة البشير وعدد من معاونيه في قضية انقلاب 1989

أرجأت محكمة سودانية، اليوم الثلاثاء، محاكمة الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير، و27 من كبار معاونيه، في قضية تدبير انقلاب الثلاثين من يونيو عام 1989، إلى جلسة 10 أغسطس المقبل، لحين البت في طلب قاضي المُحاكمة إعفاءه من نظر القضية.

وعقدت المحكمة الخاصة لمحاكمة المتهمين في انقلاب 30 يونيو عام 1989، جلستها اليوم بالخرطوم، وقدم القاضي طلبًا لإعفائه من متابعة القضية، وإرجاء جلساتها أسبوعين لحين البت في الطلب، حسبما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأوضح القاضي، أنه إذا لم تتم الاستجابة لطلبه من قبل رئاسة القضاء، سيواصل عمله في الجلسة المقبلة بعد أسبوعين.