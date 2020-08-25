 السودان: إرجاء محاكمة البشير وعدد من معاونيه في قضية انقلاب 1989

ارجأت محكمة سودانية، اليوم الثلاثاء، محاكمة الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير، و27 من كبار معاونيه، في قضية اتهامهم بتدبير انقلاب الثلاثين من يونيو 1989، وذلك إلى الأول من سبتمبر المقبل، للرد على طلبات هيئة الدفاع عن المتهمين.

واستمعت المحكمة الجنائية الخاصة بمحاكمة البشير ومعاونيه، في جلسة اليوم، إلى الطلبات التي تقدمت بها هيئة الدفاع عن المتهمين.

ومن أبرز المتهمين الذين مثلوا أمام المحكمة اليوم، إلى جانب البشير، القياديون في النظام السابق عوض الجاز، ونافع علي نافع، وعبد الرحيم حسين.