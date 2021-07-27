مخالفات البناء.. آخر موعد لاستكمال أوراق ملفات التصالح 31 يوليو

أعلنت الحكومة، أن الأسبوع الحالي، هو آخر موعد لاستكمال أوراق التصالح في مخالفات البناء، مشددة على المواطنين سرعة تقديم المستندات المطلوبة لاستكمال التصالح في مخالفات البناء، حتى يتم الاعتداد بطلب التصالح، ولم يتم يعتد بالطلبات بعد ذلك الموعد.

وقال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إنه جار حاليا فحص طلبات التصالح من خلال اللجان الفنية المختصة بعيدًا عن الوحدات المحلية، ولن يتم فحص أي ملف دون اكتمال المستندات المطلوبة للتصالح، وفق القانون رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، وفي حالة عدم استكمال الأوراق المطلوبة في الوقت المحدد، يعتبر طلب التصالح لاغيًا، وبالتالي على كل ما تقدم بطلب تصالح عليه باستكمال المستندات المحددة لتقنين الوضع بشأن مخالفة البناء.

فحص طلبات التصالح في مخالفات البناء

وأكد أن مسألة فحص ملفات التصالح في مخالفات البناء بالمدن والريف تستغرق وقتًا، نظرًا لوجود قرابة 2.8 مليون طلب تصالح تحتاج إلى مراجعة المستندات ومدى مطابقة المخالفة لقانون التصالح والمعاينة على أرض الواقع، لتحديد نوعية المخالفات وحجمها، لافتًا إلى أن الدولة تهدف إلى إنهاء مخالفات البناء والقضاء على العشوائيات واستعادة الوجه الحضاري للعمران في الأحياء والمدن، واستعادة حق الدولة بشأن العقارات غير المرخصة، لافتًا إلى أن التصالح يصب في صالح المواطنين، ويسهم في زيادة القيمة السوقية للعقار أو الوحدة وإدخال المرافق والتعامل بشكل رسمي عليه، وإمكان الحصول على قرض بضمان الوحدة السكنية وغيرها من المزايا الناتجة عن تقنين الوضع بشأن مخالفات البناء.

استمرار تلقي طلبات رخص البناء

وأشار إلى استمرار المراكز التكنولوجية بالمحافظات في تلقي طلبات تراخيص البناء وفق الاشتراطات الجديدة بكل أحياء الجمهورية، لمنع ظهور أي مخالفات بناء جديدة، ولن يسمح بأي تعديات على أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية أو إقامة أي مخالفات بناء جديدة، لافتًا إلى أن العاملين في منظومة البناء الجديدة مؤهلين بعد إخضاعهم لتدريبات على كل خطوات المنظومة والدورة المستندية، وتوضيح دور المراكز التكنولوجية والجامعات ونقابة المهندسين والهيئة الهندسية في مراحل استخراج رخصة البناء والحد من مخالفات البناء.

6 جهات تسهم في إصدار رخصة البناء

وأوضح «قاسم»، أن وزارات «الإسكان، التنمية المحلية، والتعليم العالي»، الهيئة الهندسية، ونقابة المهندسين، لها دور في إصدار تراخيص البناء ومنع مخالفات البناء، وبعد تقديم طلب الحصول على الرخصة إلى المركز التكنولوجي تتم المراسلات إلكترونيًا بين المركز التكنولوجي وكليات الهندسية بالمحافظة، ويتم مراجعة كل الأوراق والمستندات المقدمة والموافقة عليها، ويتم تطبيق اشتراطات البناء الجديدة على كل أعمال البناء الحديثة بالأحياء والمدن والمراكز، ويتم استثناء القرى والمشروعات القومية من اشتراطات البناء الجديدة.