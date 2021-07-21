«ممنوع المخالفات».. محافظة القاهرة توقف أعمال بناء.. وعقوبات رادعة لأصحابها (صور)

أكّد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، استمرار رفع درجة الاستعداد داخل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة للتصدي لأي محاولة للبناء المخالف خلال إجازة عيد الأضحى، مشددًا على رؤساء الأحياء بتخاذ كل الإجراءات اللازمة لفرض سيادة القانون والتعامل بحسم مع مخالفات البناء وإزالة التعديات بصورة فورية وأن تواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة جهودها على مدار اليوم لرصد أي أعمال بناء مخالف والتعامل الفوري معها، مؤكّدًا محاسبة المقصرين في القيام بأعمال المتابعة على الفور.

إزالة مخالفات بالمعادي والزاوية الحمراء

وتمكّنت الأجهزة التنفيذية بحي البساتين من إيقاف أعمال مخالفة بعمارة رقم 10 ص أ الشطر العاشر بالمعادي الجديدة وتمّ إزالة الأعمال في المهد.

كما تمكنت الأجهزة التنفيذية بحي الزاوية الحمراء من إيقاف أعمال بناء مخالف بالعقار رقم 9 شارع محمد السيد هيبة من ش سلامة عفيفي الخرطة الجديدة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وحذر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة من أن أي محاولة لاستغلال إجازة العيد للبناء المخالف ستقابل بمنتهى الحزم وستعرض صاحبها لإجراء قانوني حاسم ورادع.