حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 28-7-2021 مهنيا وعاطفيا

يتميز مواليد برج الحوت بالخيال الواسع، والقدرة على الإبداع، فغالبًا ما يمتلكون مواهب متعددة، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحوت مهنيًا

القمر بمنزل المال والفرص متاحة اليوم لتحقيق نجاحات أو مكاسب بشرط أن تضاعف تركيزك وتدرس خطواتك.

حظك اليوم برج الحوت عاطفيًا

فينوس في مواجهة برجك وعليك أن تحافظ على علاقتك بمن تحب، وتجنب الصدام.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة دينا الشربيني، ويوافق تاريخ ميلادها 17 مارس.