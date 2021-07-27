قاتل راقصة التجمع الخامس: حولت لها 20 ألف جنيه نظير علاقة على الإنترنت

تفاصيل مثيرة شهدتها جريمة مقتل راقصة التجمع الخامس، اعترف بها قاتلها، الذي شرح تفاصيل الجريمة أمام المباحث بقوله: «اتعرفنا على فيس بوك، وكانت بينا علاقة حميمية على الإنترنت، وتكررت أربع مرات، وكانت بتاخد مني 5 آلاف جنيه في كل مرة، ولما طلبت منها إننا نتقابل كانت بتتهرب، فطلبت منها ترجع فلوسي فرفضت».

وأشار المتهم إلى أنه نجح في استدراج الراقصة، بعد أن أوهمها بضرورة حضورها لمقابلته في القاهرة الجديدة، للاتفاق على حفل خطبة، وعندما وصلت إلى العقار «مسرح الجريمة لاحقا»، حاول الاعتداء عليها جنسيًا، لكنها قاومته وحاولت الهروب فخنقها حتى الموت.

علاقة بين الراقصة وصديقها

وبحسب أقوال المتهم أمام فريق المباحث بعد القبض عليه، فإنه لم يخطط لجريمة قتل الراقصة، بل كان يرغب في إقامة علاقة معها وكان يتوقع أن تستجيب له لأنه يعرفها منذ عدة أسابيع، وكانت بينهما علاقة حميمية عبر الإنترنت، لكنه فوجئ بها ترفض إقامة علاقة معه فحاول إنهاء حياتها، وعندها طلبت منه أن يأخذ منها جميع النقود التي معها، لكنه خشى أن تكون هذه خديعة منها، وبعدها سوف تبلغ الشرطة بما حدث لها، فقرر التخلص منها حتى يموت معها سرها.

تمثيل الجريمة

وأضاف المتهم في التحقيقات، بعد أن قام بتمثيل جريمته، أنه تخلص من الراقصة داخل عقار خالٍ من السكان في التجمع الخامس، وأنه دخل العقارات مرات سابقة لمحاولة استئجار شقة، ثم سحب جثمانها أمام المصعد وتركها وبجوارها حقيبة يد وحقيبة سوداء بداخلها بعض الملابس والمتعلقات، وتمكن من الهرب إلى منزله في السويس، ونسبت النيابة العامة للمتهم تهمة القتل العمد، وقررت حبسه لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

الكاميرات

وساهمت كاميرات المراقبة في القبض على المتهم، بعدما تمكن فريق البحث الجنائي من تحديد هوية المتوفاة وتبين أنها «راقصة» تحمل جنسية إحدى الدول، ومقيمة بمنطقة الزمالك، وبالاستعانة بالتقنيات الحديثة، تبين أن المتوفاة كانت بصحبة أحد الأشخاص حال قدومها للعقار محل الواقعة، وأمكن تحديده، بمحافظة السويس، وأنه وراء ارتكاب الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بضربها وخنقها حتى فارقت الحياة، واستولى منها على مبلغ مالي، وهاتفها المحمول وجواز السفر الخاص بها.