استشاري طب نفسي عن قتل الأزواج: السيدات تقتل 8 من كل 10 رجال

قال الدكتور وليدي هندي، استشاري الطب النفسي، إنه إحصائيا، تُعد مصر هي الدولة الثالثة على مستوى العالم العربي في قتل الزوجات للأزواج، «ربنا يجعل كلامنا خفيف عليهم»، مؤكدًا أن التفاهم والتوافق مهم جدًا بين الأزواج، فهناك واقعة بشعة حدثت في الإمارات العربية المتحدة، حيث قامت زوجة بوضع 12 قرص فياجرا لزوجها في الطعام، وبعد ذلك قامت بتقطيعه وطهيه وقدمته للعمال، وهذا الأمر حدث في عام 2020.

وأضاف «هندي» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حضرة المواطن»، مع الإعلامي سيد علي، على شاشة «الحدث اليوم»، ساخرًا «12 قرص فياجرا دول يموتوا جبل مش يموتوا بني آدم بس، شوفنا حالة في مصر قبلها زوجة حطت جوزها في بانيو وحطت عليه بوتاس وموتته»، موضحًا أن الأمم المتحدة قالت إن الرجال معرضون للقتل أكثر من النساء بنسبة 4 لـ 1، «يعني كل سيدة معرضة للقتل، قصادها 4 رجالة ممكن يتقتلوا من زوجاتهم».

وتابع: «كان جنس ضعيف، بس معدتش زي الستات بتاع زمان، ولكن الآن الكثير من السيدات استرجلت ولم تصبح مثل السيدات في الماضي»، موضحًا أن هناك إحصائية علمية تقول إن كل 10 رجال يقتلون، بينهم 8 رجال على يد سيدات من الأقارب سواء الزوجة أو الابنة أو عشيقته، «ربنا يستر القصة فعلا صعبة، وربنا يجعل كلامنا خفيف عليهم».