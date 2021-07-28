أشرف عطية يهنئ أوائل الدبلومات في أسوان

قدم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان التهنئة لكل من الطالبة ندى حربى حسن بمدرسة أبو الفضل سرور (سكرتارية طبية)، والتى حصلت على الدرجات النهائية والمركز الأول على مستوى الجمهورية فى دبلوم المدارس الثانوية التجارية للتعليم والتدريب المزدوج، وأيضاً الطالبة نوال عرفة عبد العال التى حصلت على المركز الأول مكرر بمجموع 692 درجة.

وأكد اللواء أشرف عطية بأن حصول طالبات أسوان على هذا المركز المتقدم لم يأت من فراغ ولكنه كان نتيجة جهود مكثفة لكافة عناصر المنظومة التعليمية على مدار العام الدراسي ، مشيداً أيضاً بدور أسر المتفوقين بإعتبارهم الركيزة الأساسية لرعاية أبنائهم وبذل المزيد من الجهد والتحصيل الدراسى لهم لتحقيق أفضل النتائج فى المراحل التعليمية المختلفة ليصبحوا فى طليعة أبناء وطنهم الذين يسعون للنهوض به .

ومن جانبها، قالت «ندى حربي»، في تصريحاتها لـ«الوطن»، إن «سعادتي لا توصف، الحمد لله تعبت طوال العام الدراسي، وكنت أصحى بدري وأبدأ المذاكرة من الساعة السابعة صباحاً، وأستمر فى المذاكرة ومراجعة التدريبات على مدار اليوم، حتى النوم مرة أخرى فى منتصف الليل، وكانت راحتى أثناء تناول وجبات الغذاء والعشاء، والذهاب للتدريب العملي، داخل الوحدة الصحية بالقنادلة».

واختتمت بقولها: «ما أتمناه حالياً هي وظيفة بعد الدبلوم، لأنني أصلاً دخلت مجال التعليم المزدوج من أجل النزول في سوق العمل، خاصة وإنني أصبحت متمرسة في مجال السكرتارية الطبية».