شعر بإعياء.. نقل مراقب ثانوية أزهرية للمستشفى في أسوان

أصيب مراقب في امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، اليوم، خلال امتحان مادة التوحيد لطلاب العلمي، وتم نقله إلى مستشفى إدفو العام لتلقي العلاج اللازم.

وقالت مصادر بمديرية التعليم إن المراقب رجب رمضان حفني، 45 سنة، أصيب بقيء وصداع بلجنة معهد الرديسية التابعة لمركز إدفو، وجرى نقله للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وانتهى منذ قليل امتحان علم النفس والاجتماع لطلاب الثانوية العامة أدبى بأسوان، فى سادس أيام امتحانات طلاب الشعبة الأدبية، حيث بدأ الامتحان فى تمام العاشرة صباحاً و لمدة ثلاث ساعات، وتوافد الطلاب على اللجان صباح اليوم وسط تشديد الإجراءات واتخاذ التدابير الوقائية والاحترازية لمكافحة فيروس كورونا وتم توزيع أدوات التعقيم وزجاجات المياه الباردة للطلاب.

ورسم الامتحان البسمة على وجوهالطلاب لسهولة الأسئلة، مؤكدين أن الامتحان جاء سهل وفى مستوى الطالب المتوسط.

على جانب أخر، عقد الدكتور خالد قبيصى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، اجتماعاً موسعاً مع جميع موجهي الصفوف الأولى صباح اليوم بقاعة الاجتماعات بمدرسة التجارة المتقدمة بحضور عبد الكريم لطفى مدير عام التعليم العام، ومحمود عبيد مدير التعليم الابتدائي، حيث استهدف الاجتماع استعراض الخطة المستقبلية لدعم توجيه الصفوف الأولى لإنجاز مهامهم الوظيفية ووضع خطة تنفيذية لبرامج التدريب المهنية لموجهى ومعلمى الصفوف الأولى واستهل خالد الاجتماع بالترحيب بالحضور وأثنى على جهودهم المبذولة فى ظل التطورات الأخيرة فى تعليم الصفوف الأولى والتأكيد على أهمية دورهم كمصدر تثقيفي وتنويرى فى منظومة التعليم الجديد.

وأكد على ضرورة اكتساب الموجهين لجميع المهارات والآليات التى تمكنهم من تقييم المعلمين بشكل أفضل والارتقاء بجميع مهاراتهم لتقديم أفضل أداء فى ظل توجهات وزارة التربية والتعليم نحو تحديث النظم التعليمية وفق رؤية مصر المستقبلية.

وناقش «خالد»، مع الحضور أهمية تدريب موجهى ومعلمى الصفوف الأولى على أدوات تقييم المعلم للتلاميذ وضرورة التنويع في هذه الأساليب واستمع منهم لأهم الأدوات التى يتم استخدامها وتطبيقها في التقييم داخل الفصول وطالبهم بضرورة الاستفادة من دليل المعلم لتحقيق الأهداف الخاصة بكل درس لاكتساب المعارف والقيم والمهارات بطريقة متنوعة.