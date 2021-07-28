سعر اليورو اليوم الأربعاء 28-7-2021 في البنوك المصرية

يحرص عدد كبير من المواطنين على متابعة سعر اليورو في البنوك المصرية بشكل يومي، وتقدم «الوطن» سعر اليورو اليوم الأربعاء الموافق 28 يوليو الحالي، استمرارا للخدمات المختلفة والمستمرة التي تقدمها لقرائها.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

بلغ سعر اليورو في بنك مصر، نحو 18.38 جنيه للشراء، و18.59 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل سعر اليورو في البنك الأهلي، 18.45 جنيه للشراء، و18.59 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري

وسجل سعر اليورو في البنك المركزي، 18.44 جنيه للشراء، و18.60 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك cib

وجاء سعر اليورو في بنك cib، نحو 18.40 جنيه للشراء، و18.61 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في المصرف المتحد

وسجل سعر اليورو في المصرف المتحد، نحو 18.40 جنيه للشراء، و18.61 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك قناة السويس

فيما سجل سعر اليورو في بنك قناة السويس، 18.40 جنيه للشراء، و18.60 جنيه للبيع.

أسعار العملات العربية والأجنبية

واختلفت أسعار العملات العربية والأجنبية في البنوك على النحو التالي:

وسجل سعر الريال السعودي، نحو 4.03 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع في المصرف المتحد، فيما سجّل في بنك قناة السويس، نحو 4.12 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي، 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وفي بنك مصر، نحو 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي، 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وسجّل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك قناة السويس نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وسجّل في بنك مصر 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.