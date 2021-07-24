سعر اليورو اليوم السبت 24-7-2021 في البنوك المصرية

يهتم عدد كبير من المواطنين بمتابعة سعر اليورو في البنوك المصرية وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم السبت، وتقدم «الوطن» استمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها سعر اليورو في البنوك المصرية وذلك على النحو التالي:

سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري

وسجل سعر اليورو في البنك المركزي، 18.45 جنيه للشراء، و18.61 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في المصرف المتحد

وسجل سعر اليورو في المصرف المتحد نحو 18.43 جنيه للشراء، و18.62 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك cib

وجاء سعر اليورو في بنك cib نحو 18.46 جنيه للشراء، و18.65 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك قناة السويس

فيما سجل سعر اليورو في بنك قناة السويس 18.48 جنيه للشراء، و18.64 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل سعر اليورو في البنك الأهلي 18.42 جنيه للشراء، و18.58 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

ووصل سعر اليورو في بنك مصر 18.42 جنيه للشراء، و18.58 جنيه للبيع.

أسعار العملات العربية والأجنبية

واختلفت أسعار العملات العربية والأجنبية فى البنوك وفق آخر تعاملات قبل اليوم وذلك على النحو التالي:

وسجل سعر الريال السعودي نحو 4.02 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع في المصرف المتحد، وفي البنك التجاري الدولي 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، فيما سجّل في بنك قناة السويس، نحو 4.15 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وفي بنك مصر، نحو 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

كما سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي، 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وسجّل في بنك مصر 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع، وسجّل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك قناة السويس نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.