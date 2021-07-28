سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 28-7-2021 في البنوك

يحرص عدد كبير من المواطنين على متابعة سعر الدولار في مصر، بشكل يومي، وتستعرض «الوطن» استمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء الموافق 28 يوليو الحالي.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجّل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية، 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

جاء سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي CIB، بنحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجّل سعر الدولار في البنك المركزي، نحو 15.62 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وبلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، اليوم الأربعاء نحو 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة

سجل سعر الدولار في بنك القاهرة، نحو 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

بلغ سعر الدولار في بنك مصر، نحو 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي

سجّل سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي، نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك عودة

سجّل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك عودة، 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

أسعار العملات العربية والأجنبية

وتباينت أسعار العملات العربية والأجنبية على النحو التالي:

كما سجل سعر الريال السعودي، نحو 4.03 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع في المصرف المتحد، وفي البنك التجاري الدولي، 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، فيما سجّل في بنك قناة السويس، نحو 4.12 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وفي بنك مصر، نحو 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سجل سعر اليورو في بنك قناة السويس، 18.40 جنيه للشراء، و18.60 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي، نحو 18.40 جنيه للشراء، و18.61 جنيه للبيع، كما سجل سعر اليورو، 18.43 جنيه للشراء، و18.60 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية، وسجل في البنك الأهلي المصري، نحو 18.45 جنيه للشراء، و18.59 جنيه للبيع.