أسعار العملات في مصر اليوم الأربعاء 28-7-2021 مقابل الجنيه

يحرص عدد كبير من المواطنين على متابعة أسعار العملات المختلفة بشكل يومي مثل الريال السعودي والدولار واليورو والدرهم الإماراتي، وفي هذا الإطار تقدم الوطن أسعار العملات في مصر مقابل الجنيه المصري استمرارًا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها وذلك على النحو التالي:

سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري

سجل سعر صرف الجنيه الإسترليني في بنك الإسكندرية، نحو 21.64 جنيه للشراء، و21.84 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد، سجل نحو 21.53 جنيه للشراء، و21.77 جنيه للبيع، وفي بنك مصر، نحو 21.50 للشراء، و21.74 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

كما سجل سعر الريال السعودي، نحو 4.03 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع في المصرف المتحد، وبلغ في بنك قناة السويس، نحو 4.12 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي، 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وفي بنك مصر، نحو 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

وسجل سعر الدرهم الإماراتي في المصرف المتحد، نحو 4.17 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري، نحو 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس سجّل الدرهم الإماراتي نحو 4.22 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية، 4.24 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك المصرية

وسجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي، 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وسجّل في بنك مصر 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع، وسجّل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك قناة السويس نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

كما سجل سعر اليورو في بنك قناة السويس، 18.40 جنيه للشراء، و18.60 جنيه للبيع، كما سجل سعر اليورو، 18.43 جنيه للشراء، و18.60 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية، وفي البنك التجاري الدولي، نحو 18.40 جنيه للشراء، و18.61 جنيه للبيع، وسجل في البنك الأهلي المصري، نحو 18.45 جنيه للشراء، و18.59 جنيه للبيع.