محمد فؤاد يحتفل بزفاف نجله الوحيد «عبدالرحمن» في أغسطس المقبل

علمت «الوطن» أن الفنان محمد فؤاد، حدد الأسبوع الأول من شهر أغسطس المقبل، للاحتفال بزفاف نجله الوحيد عبدالرحمن، والذي من المقرر أن يقام في الساحل الشمالي.

وأكدت مصادر لـ«الوطن»، أن الحفل سيكون مقتصر فقط على أصدقاء محمد فؤاد المقربين والعروسين، كما سيكون بعيدا عن التناول الإعلامي.

محمد فؤاد يدعو أصدقائه المقربين لحفل زفاف نجله

كان محمد فؤاد، طرح منذ أسابيع أغنية «ليه»، من كلمات أسامة محرز، ولحن محمد خلف، وتوزيع أحمد عبدالسلام، وتقول كلماتها:

ليه؟

يوميها لما جه قالي نبعد قولت أه

و ساعتها ليه ما حاولتش أتفاهم معاه

ما اعرفش إيه اللي ماخلانيش اصبر عليه

فات علي بعاده ايام و تعباني الحياة

زي اللي كان عايش في حلم و منه تاه

مش قد بُعده وافقته ليه و عاندته ليه؟

و إزاي أنا علي طول كدا سيبته..أهو خسرته

بتيجي سيرته أبوس صورته و أبكي عليه

صعبه الحياة

نفسي أروح عنده..أعيش يوم لو هموت بعده

خلاص وقفت حياتي عليه.. ياه

إزاي يا قلبي في ناس بتقدر ع الفراق

مش قادر أصدق إني سايبه باتفاق

عقلي اللي وقتها ضيعه دلوقت فاق

أه..أنا كل ما يطول البعاد هندم عليه

نفسي أشوفه عشان واحشني هموت عليه

قلبي و عرف غلطه خلاص و بيناديه

و إزاي أنا علي طول كدا سيبته..أهو خسرته

بتيجي سيرته أبوس صورته و أبكي عليه

صعبه الحياة

نفسي أروح عنده..أعيش يوم لو هموت بعده

خلاص وقفت حياتي عليه