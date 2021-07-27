القباج عن معرض «ديارنا للحرف اليدوية»: «كورونا خلى الناس تبدع أكتر»

كشفت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، كواليس افتتاح معرض ديارنا للحرف اليدوية والتراثية، فذكرت أن المعرض نال خلال السنوات اللاحقة شهرة واسعة، فمعرض «ديارنا» نتاج أعمال الأسر المنتجة منذ ما يقرب من 57 عاما، وبدأ الأمر بمجموعة من الأسر تدعمها وزارة التضامن الاجتماعي، سواء بالتدريب أو الماكينات والأصول الإنتاجية، أو منافذ صغيرة لعرض المنتجات، وذلك خلال تصريحات تليفزيونية لها.

وأضافت «القباج»، أن الوزارة تدعم الصناعات الحرفية والحرف اليدوية والتراث والتسويق لها، «مش بنسيب أي قطاع جغرافي إلا لما نروح ليه»، كما أن الصناعات الصغيرة طورت نفسها معتمدة على التطور التكنولوجي، مؤكدة أن جائحة فيروس كورونا المستجد، «خلت الناس تبدع أكتر وأكتر، وقبلها كان في طفرة وحنين للعودة إلى الماضي للمشغولات اليدوية والحرف البسيطة».

وأردفت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة تجوب محافظات الجمهورية لدعم الأسرة المنتجة وتقديم كل ما يلزم لهم من دعم فنى ومادى ومعلوماتي، لافتة إلى أن عدد الأسر المنتجة 14 ألف أسرة بمعرضي ديارنا وتراثنا ووراء كل أسرة عدد يتراوح ما بين 20 – 150 فرد، كما أن المستهلكين لديهم حنين للماضي، واقتناء المنتجات اليدوية والحرف البسيطة، «قبل كورونا بدأ يكون هناك طفرة وعودة للماضي الناس تريد أشغال يدوية والتقليل من الماكينات».

وتابعت: «أصبحنا نقيم مشروعات خارج مصر وأسعارنا تنافسية ولدينا فنيين ومبدعين وبدأنا نتوسع لأنها مشاريع تفتح بيوت، ويوجد أكثر من 3 ملايين أسرة اشتغلت بشكل تراكمي، ويقدمون منتجاتهم من الحرف اليدوية بمعرضي ديارنا وتراثنا».

وعن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، أوضحت أن المبادرة تجمع الـ17 هدف التي وضعتها الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وهي منهج حياة تتوفر لكل مصري ومصرية وتحمل أهداف التنمية المستدامة للدولة المصرية 2030، وتستهدف الحجر والبشر من خلال التنمية الكاملة والشاملة، كما أنه لدعم الصناعة والحرف اليدوية والتنويع بين قطاع الإنتاج في المحافظات، بدأنا العام الحالي نسوق للموبيليا والصناعات بدأت تطور نفسها مع الانفتاح والإنترنت وتأخذ تصميمات وتعمل مزج، وهذا ما جعل الناس تبدع في أعمالها.