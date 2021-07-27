«ديو غنائي» يجمع تامر حسني وأحمد جمال في حفل زفاف هاجر أحمد.. «فيديو»

شارك الفنان تامر حسني مع الفنان أحمد جمال «ديو عنائي»، في حفل زفاف الفنانة الشابة هاجر أحمد، وكشف الأخير عن هذا الأمر، من خلال صفحته الخاصة على موقع «فيسبوك».

ونشر الفنان أحمد جمال، فيديو عبر صفحته الخاصة على موقع «فيسبوك» ظهر فيها وهو يقدم «ديو غنائي» مع الفنان تامر حسني لأغنية «يابنت الإيه» وأيضا أغنية «اختراع» وتفاعل معهم الجمهور بشكل كبير.

يذكر أن الفنان أحمد جمال، بدأ حفل الزفاف بأغنية «نشيد العاشقين» كما قدم عددا من الأغاني الخاصة به ومنها أغنية «اضحكي».

وتحتفل اليوم الفنانة الشابة هاجر أحمد، بزواجها من رجل الأعمال أحمد الحداد في أحد الفنادق بمنطقة التجمع الخامس وسط حضور عدد من الأهل والأصدقاء.