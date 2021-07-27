الصور الأولى من حفل زفاف الفنانة الشابة هاجر أحمد

بدأ منذ قليل حفل زفاف الفنانة الشابة هاجر أحمد على رجل الأعمال، أحمد حداد، في أحد الفنادق في منطقة التجمع الخامس.

وبدأ حفل الزفاف برقصة «سلو» بين العروسين، هاجر أحمد وأحمد حداد، على أنغام أغنية «نشيد العاشقين»، التي قدمها الفنان أحمد جمال، خلال حفل الزفاف، كما قدم أيضا عددا من أغانيه ومن بينها «اضحكي».

وظهرت هاجر أحمد، في حفل الزفاف، بفستان أبيض بإطلالة بسيطة للغاية، وحرصت على أن تظهر بمكياج وتسريحة شعر بسيطة للغاية.

وكانت الفنانة هاجر أحمد قد احتفلت بعقد قرانها على رجل الأعمال أحمد حداد، منذ أكثر من أسبوع، وسط حضور عدد من الأصدقاء والأهل.