قيس سعيد ينهي مهام وكيل الدولة العام مدير القضاء العسكري التونسي

صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية أمس الثلاثاء 27 يوليو 2021 الأمر الرئاسي عدد 68 لسنة 2021 المؤرخ في 23 يوليو2021 والقاضي بإنهاء تكليف العميد قاضي توفيق العيوني بمهام وكيل الدولة العام مدير القضاء العسكري.

يشار الى أن رئيس الجمهورية التونسية قرر أيضا إنهاء مهام عدد من المسؤولين في مناصب عليا برئاسة الحكومة وفق ما نشر اليوم الثلاثاء 27 يوليو 2021 بالرائد الرسمي للجمهورية.

ومن بين المسؤولين الذين وقع إقالتهم من قبل سعيد الكاتب العام للحكومة ومدير ديوان رئيس الحكومة وعدد من المستشارين.

كما قرر سعيد إنهاء مهام كل من رئيس الهيئة العامة لشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية وعدد من المكلفين بملفات بإدارة رئيس الحكومة.

تجدر الإشارة إلى أن هذه القرارات تأتي على إثر إعلان رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال ترأسه لاجتماع طارئ للقيادات العسكرية والأمنية بقصر قرطاج مساء الأحد 25 يوليو2021، عن جملة من القرارات، منها إعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتجميد عمل مجلس نواب الشعب واختصاصاته لمدّة 30 يوما، ورفع الحصانة البرلمانية عن كلّ أعضاء المجلس النيابي وتوليه رئاسة النيابة العمومية وأيضا رئاسة السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة يعيّنه رئيس الجمهورية.