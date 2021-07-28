كاتب تونسي: قرارات بملاحقة النواب الصادرة ضدهم أحكام بالسجن

قال نجم الدين العكاري، رئيس تحرير جريدة «الأنوار» التونسية، إن الرئيس التونسي قيس سعيد، أصدر قرارات بإعفاء عدد من المسؤولين في الحكومة، وهناك قرارات بملاحقة بعض النواب، والقبض على بعضهم، بعد رفع الحصانة عنهم، لأن بعضهم صدرت ضده أحكام باتة ولم يذهب إلى السجن بسبب الحصانة.

وأضف «العكاري»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «مساء dmc»، المذاع على قناة «dmc» الفضائية، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، الثلاثاء، أن جميع التونسيين رحبوا بالقرارات التي أصدرها الرئيس، مشيرًا إلى أن حزب النهضة سبق ومارس العنف، وتشويه المعارضين والمخالفين له، ولكن الرئيس حذر كل من يطلق رصاصة سوف يأخذ وابلا من الرصاص.

وشدد رئيس تحرير جريدة «الأنوار» التونسية، على أن هناك بعض الأسماء مرشحة لتولي رئاسة الحكومة، ومنها توفيق شرف الدين، وزير الداخلية السابق، وهو مقرب لرئيس الجمهورية، ولكن الجميع اعتاد من الرئيس قيس سعيد على ترشيح شخصيات جديدة، متوقعًا أن يُعلن عن اسم رئيس الوزراء الجديد نهاية هذا الأسبوع.

وأصدر الرئيس التونسي، قيس سعيد، عدة قرارات جريئة بعد مظاهرات عنيفة خرجت ضد حركة النهضة التونسية، التي سيطرت على الحكم في البلاد منذ 2011، وحتى الآن.

وقرر «سعيد» حل البرلمان وإقالة الحكومة، ورفع الحصانة عن كل أعضاء البرلمان، وتجميد كل سلطات مجلس النواب، وإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه، وتوليه رئاسة النيابة العمومية، للوقوف على كل الجرائم التي ترتكب في حق تونس، وتوليه السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس الحكومة، يعينه رئيس الجمهورية.

وقال الرئيس التونسي، قيس سعيد، إن من يقول إن القرارات التي أصدرها أمس «انقلاب» فليراجع دروسه في القانون، مطمئنًا الشعب التونسي بأن الدولة قائمة ولا مجال للتعدي عليها.