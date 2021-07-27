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السعودية تؤكد وقوفها إلى جانب كل ما يدعم أمن واستقرار تونس

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الوطن
11:16 م | الثلاثاء 27 يوليو 2021
السعودية

السعودية

أصدرت وزارة الخارجية السعودية، بيانا بشأن الأحداث الجارية في تونس.

وقالت الخارجية السعودية في بيانها، «تابعت حكومة المملكة العربية السعودية مجريات الأوضاع الحالية التي تشهدها الجمهورية التونسية الشقيقة، وإذ تحترم المملكة كل ما يتعلق بالشأن الداخلي التونسي وتعده أمراً سيادياً، لتؤكد وقوفها إلى جانب كل ما يدعم أمن واستقرار الجمهورية التونسية الشقيقة، كما تؤكد ثقتها في القيادة التونسية في تجاوز هذه الظروف وبما يحقق العيش الكريم للشعب التونسي الشقيق وازدهاره، وتدعو المجتمع الدولي إلى الوقوف إلى جانب تونس في هذه الظروف لمواجهة تحدياتها الصحية والاقتصادية».

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