شباب يكشفون كواليس أغنية «حياة كريمة» أمام الرئيس السيسي

قالت المطربة مي حسن، إنها درست في كلية آداب إنجليزي عين شمس، وكانت تؤدي في الكورال منذ الثانوية العامة، وقدمت أغنية «حياة كريمة» أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال احتفالية انطلاق المبادرة باستاد القاهرة، بعد أن عرضها عليه الموزع أحمد حسام، مشيرة إلى الأغنية كلماتها جميلة، متابعة: «غنيت على السوشيال ميديا وفواصل إعلانية للراديو بس متشهرتش زي أغنية حياة كريمة، وأنا مكنتش أعرف أنها هتتذاع على طول وقرايبي كلموني قالوليلي ده الأغنية شغال في الراديو».

وأضاف الشاعر والملحن أمير فهمي، خلال استضافته في برنامج «كلمة أخيرة» المذاع على فضائية «on»، اليوم الثلاثاء، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، إنه يقدم الفواصل الغنائية لـ«ميجا إف إم» بجانب كتابته للأغاني وعندما شاهد الإنجازات في مصر قرر كتابة شيء عن مبادرة حياة كريمة، لافتا إلى أن الأغنية نجحت وحققت نجاحا كبيرا.

من جهته، أوضح الموزع الموسيقي أدهم دهيمة، أنه يعزف كمانجا ويحب الموسيقى والتأليف الموسيقي، ما جعله يوزع ويلحن وحاول كتابة الأغاني لكن لم ينجح في الكتابة لذا قرر التركيز في التوزيع والتلحين بجانب عمله في الراديو، حيث يؤدي الفواصل الإعلانية لإذاعة «نغم إف إم»، مشيرا إلى أنه يعمل موزعا موسيقيا، حيث عمل أغنية «آخر نسخة» مع المطرب لؤي، وأغنية مع المطرب آية عبد الرؤوف بعنوان «ناوي على الفراق».

فيما أشار الموزع الموسيقي أحمد حسام إلى أنه درس كلية الهندسة ولكنه كان يلعب موسيقى منذ صغره، وواصل العزف وشارك في حفلات مع شباب ثم مارس التوزيع الموسيقي لتكون مهنته الأولى، ليوزع أغنية «حياة كريمة» التي تم غناؤها بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، بجانب توزيع أغنية «بحب معاك» للفنانة سميرة سعيد، وأغانٍ مختلفة للشباب بجانب اشتراكه في أغانٍ مع زميله الموزع أدهم دهيمة.

وذكر الموزع الموسيقي إلهامي دهيمة، أنه درس في معهد الفنون المسرحية ثم دخل معهد الموسيقى العربية ليعمل في مجال التوزيع، حيث وزع أغنية «حياة كريمة» بالاشتراك مع الموزع أحمد حسام من أجل إخراج الأغنية بشكل أفضل، مشيرا إلى أنه وزع تتر مسلسل «هجمة مرتدة» في رمضام الماضي وتتر مسلسل «بين السما والأرض» وأغاني لتامر عاشور وكارول سماحة.