عمر كمال يكشف 7 أسرار عن غناء المهرجانات: أسماء الأشخاص لمساجين

أكد مطرب المهرجانات عمر كمال أنه يحزن بسبب الهجوم على مطربي المهرجانات باعتبار أنه أصبح واحدا منهم، «بزعل أكيد عشان أنا من ضمنهم وشئت أو أبيت اتحسبت منهم»، لافتًا إلى أن الفنان حكيم قدم أحد الأغاني بطريقة المهرجانات مؤخرًا، وكذلك الفنان أحمد سعد، «احنا بنشتغل في أرقى وأكبر أماكن في مصر وبدخل فنادق لناس في حتة تانية خالص بيسمعونا الحمد لله».

واعتبر عمر كمال خلال تصريحات تلفزيونية، نفسه مظلوما بسبب أنه أُجبر على غناء المهرجانات بناء على ذوق المستمعين، كاشفا عن بعض أسرار المهرجانات كما يلي:

1-«ذوق الناس اللي خلاني أروح للسكة، أنا كنت بغني أغاني عادية وكان معايا فرقة محترمة، وكنا كلنا بناخد 3000 جنيه وكنا 10 أفراد وكل واحد بياخد 200 جنيه، وأنا يفضل لي 800 جنيه، ولقيت المهرجانات راكبة على اللون بتاعي ومطربي المهرجانات ربنا مسهل لهم، وأنا لازم آكل عيش فقولت لازم أروح للسكة دي».

2- سر إذاعة مطربي المهرجانات لعدد من الأسماء في أغاني المهرجانات يرجع إلى أن بعضهم خارجين من السجون ويحتفلون بهم بينما يكون بعضهم أحيانًا ممن دفعوا أموالا لعمل المهرجان «دافعين فلوس عشان اسمهم يتقال ويتسيطوا».

3- المهرجان كان عبارة عن جمعية يعني مثلا أنا وتلاتة أصحابي عاوزين نشهر نفسينا نلم من كل واحد 2000 جنيه ونروح لواحد يعمل لنا مهرجان عشان لو ضرب يبقى اتصيتنا.

4- فيجو الدخلاوي ودي جي ساسو، دول موزعين وبيحطوا أسمائهم في الأغنية عشان يتصيتوا ويتعرفوا.

5- حموبيكا له صوت جهوري أجش في التراك بيعمل نبرة معينة ومش أي حد بيعرف يقول ده.

6- الأغنية بمجرد ما بتعدي 100 مليون مشاهدة على يوتيوب بتجيب فلوس كتيرة.

7- إيراد المطرب عمر كمال من يوتيوب الشهر اللي فات 15 ألف دولار «ما يعادل 225 ألف جنيه مصري».