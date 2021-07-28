رئيس التحرير

محمود مسلم

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 28-7-2021 في محافظات مصر

كتب:

الوطن
01:16 ص | الأربعاء 28 يوليو 2021
مواقيت الصلاة اليوم

مواقيت الصلاة اليوم

اختلاف مواعيد الصلاة يوميًا بزيادة دقيقة أو نقصان أخرى، يدفع العديد من الأشخاص على متابعة أوقات الفروض الخمسة في مختلف المحافظات، لذا نعرض في السطور الآتية مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء الموافق 28 يوليو الحالي، استمرارًا للخدمات المختلفة التي تقدمها «الوطن» لقرائها، وفقًا للموقع الرسمي للهيئة المصرية العامة للمساحة على النحو التالي:

مواقيت الصلاة في مصر اليوم

وتتفاوت مواقيت الصلاة في عدد من محافظات مصر اليوم على هذا النحو:

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة القاهرة

أذان الفجر: 03:32

أذان الظهر: 12:01

أذان العصر: 03:38

أذان المغرب 06:50

أذان العشاء: 08:19

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الإسكندرية

أذان الفجر: 03:33

أذان الظهر: 12:07

أذان العصر: 03:46

أذان المغرب: 06:59

أذان العشاء: 08:28

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة أسيوط

أذان الفجر: 03:42

أذان الظهر: 12:02

أذان العصر: 03:33

أذان المغرب 06:46

أذان العشاء: 08:11

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الزقازيق

أذان الفجر: 03:29

أذان الظهر: 12:00

أذان العصر: 03:38

أذان المغرب: 06:51

أذان العشاء: 08:20

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة طنطا

أذان الفجر: 03:30

أذان الظهر: 12:03

أذان العصر: 03:41

أذان المغرب 06:54

أذان العشاء: 08:22

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة المنصورة

أذان الفجر: 03:28

أذان الظهر: 12:01

أذان العصر: 03:40

أذان المغرب 06:53

أذان العشاء: 08:22

مواقيت الصلاة اليوم في الدول العربية

وتتفاوت مواقيت الصلاة في بعض الدول العربية على هذا النحو:

مواقيت الصلاة في مكة المكرمة

أذان الفجر: 04:28

أذان الظهر: 12:27

أذان العصر: 03:44

أذان المغرب: 07:02

أذان العشاء: 08:32

مواقيت الصلاة في دبي

أذان الفجر: 04:17

أذان الظهر: 12:25

أذان العصر: 03:52

أذان المغرب 07:06

أذان العشاء: 08:36

مواقيت الصلاة في الرباط

 أذان الفجر: 04:53

أذان الظهر: 01:34

أذان العصر: 05:18

أذان المغرب 08:31

أذان العشاء: 10:02

اقرأ المزيد:

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 27-7-2021 في محافظات مصر

مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 27-7-2021 في محافظات مصر

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 25-7-2021 في محافظات مصر

مواقيت الصلاة اليوم السبت 24-7-2021 في محافظات مصر

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 23-7-2021 في محافظات مصر

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 22-7-2021 في محافظات مصر

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 21-7-2021 في محافظات مصر

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 20-7-2021 في محافظات مصر