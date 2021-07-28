استقرار أسعار الأسمنت اليوم الأربعاء.. وأعلى قيمة للبيع بـ920 جنيها
كتب:
جهاد الطويل
09:46 ص | الأربعاء 28 يوليو 2021
سعر الأسمنت
استقرت أسعار الأسمنت، اليوم الأربعاء 28 يوليو 2021، في أسواق البناء المنتشرة في محافظات الجمهورية.
وترصد «الوطن» أسعار الأسمنت، اليوم الأربعاء 28 يوليو في أسواق البناء، على النحو التالي:
أسعار الأسمنت المسلح
- بلغ سعر طن أسمنت المسلح 920 جنيهًا في الشركة القومية للأسمنت، وهو أعلى سعر بيع في السوق المصري.
ـ بلغ سعر أسمنت سيناء 850 جنيهًا للطن.
- بلغ سعر أسمنت المعلم 850 جنيهًا للطن.
- بلغ سعر أسمنت الصخرة 875 جنيهًا للطن.
- بلغ سعر أسمنت المصري 880 جنيهًا للطن.
- بلغ أسمنت السويس 905 جنيهات للطن.
- بلغ سعر أسمنت السويدي 930 جنيهًا للطن.
أسعار الأسمنت المخلوط
- بلغ سعر أسمنت النخيل 725 جنيهًا للطن.
- بلغ سعر أسمنت الواحة 769 جنيهًا للطن.
- بلغ سعر أسمنت «إيه وان» 730 جنيهًا للطن.
- بلغ سعر أسمنت السويدي 758 جنيهًا للطن.
أسعار الأسمنت الأبيض
- بلغ سعر أسمنت الواحة الأبيض 2425 جنيهًا للطن.
- بلغ سعر أسمنت سوبر سيناء 2480 جنيهًا للطن.
- بلغ سعر أسمنت العادة 2500 جنيه للطن.
- بلغ سعر أسمنت رويال العادة 2425 جنيهًا للطن.
أسعار الأسمنت المقاوم
بلغ سعر أسمنت السويدي المقاوم 959 جنيهًا للطن.
- بلغ سعر أسمنت أسيك سي وتر 910 جنيهات للطن.
- بلغ سعر السويس سي ووتر 950 جنيهًا للطن.
أسعار الجبس
استقرت أسعار الجبس اليوم الأربعاء في أسواق البناء، على النحو التالي:
- بلغ سعر الجبس في سيناء 850 جنيهًا للطن.
- بلغ سعر جبس العامرية 650 جنيهًا للطن.
- بلغ سعر جبس السويس 580 جنيهًا للطن.
- بلغ سعر جبس الدولية 710 جنيهات للطن.
- بلغ سعر جبس المعمار 690 جنيهًا للطن.
- بلغ سعر جبس مصر سيناء 650 جنيهًا للطن.