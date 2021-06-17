سعر طن الأسمنت اليوم في مصر 2021.. ارتفاع الطن 50 جنيها

سجّل سعر طن الأسمنت اليوم في مصر 2021، ارتفاعا سعريا بقيم تراوحت بين 10 إلى 50 جنيهًا في الطن.

على الرغم من تخمة المعروض منذ عدة أشهر، ما أدى إلى وجود أكثر من سعر، حيث تعلن شركات الأسمنت الأسعار أسبوعيًا.

وترصد «الوطن» سعر طن الأسمنت اليوم في مصر 2021 في السوق المحلي.

أسعار الأسمنت المسلح

- الشركة القومية للأسمنت يباع الطن بسعر 810 جنيهات وهي الأعلى سعرا للبيع.

- المعلم يباع الطن بسعر 785 جنيهًا.

- أسمنت الصخرة يباع الطن بسعر780 جنيهًا.

- أسمنت المصري يباع الطن بسعر 790 جنيهًا.

- أسمنت المخصوص يباع الطن بسعر 790 جنيها.

أسعار الأسمنت المخلوط

- أسمنت «إيه وان» يباع الطن بسعر600 جنيه.

- أسمنت النخيل يباع الطن بسعر 605 جنيهات.

- أسمنت الواحة يباع الطن بسعر 610 جنيهات.

- أسمنت السويد يباع بسعر 610 جنيهات.

أسعار الأسمنت الأبيض

- يباع أسمنت العادة بسعر 2500 جنيه للطن.

- أسمنت سوبر سيناء يباع الطن بسعر 2450 جنيهًا.

- أسمنت رويال العادة يباع الطن بسعر 2430 جنيهًا.

- أسمنت الواحة الأبيض 2420 جنيهًا.

أسعار الأسمنت المقاوم

- أسيك سي وتر يباع الطن بسعر 810 جنيهات.

- السويس سي وتر يباع الطن بسعر 825 جنيهًا.

- السويدي المقاوم يباع الطن بسعر 830 جنيهًا.

أسعار الجبس

فيما استقرت أسعار الجبس، اليوم الخميس 17 يونيو 2021، وجاءت كما يلي:

- شركة سيناء يباع الطن بسعر 850 جنيهًا.

- جبس العامرية يباع الطن بسعر650 جنيهًا.

- جبس السويس يباع الطن بسعر 580 جنيهًا.

- جبس الدولية يباع الطن بسعر 710 جنيهات.

- جبس المعمار يباع بسعر 690 جنيهًا للطن.

- جبس مصر سيناء 650 جنيهًا للطن.