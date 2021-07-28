«الإحصاء»: 6.1٪ انخفاضا في قيمة واردات مصر من أمريكيا خلال 2020

ذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أنَّ قيمة الواردات المصرية من الولايات المتحدة الأمريكية 4693.5 مليون دولار عام 2020، وتمثل 6.7% من واردات مصر من العالم مقابل 4999.5 مليون دولار عام 2019 بنسبـة انخفـاض قدره 6.1%.

جاء ذلك ضمن نشرة «العلاقات الأقتصادية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية»، التي أصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وتتناول النشرة حجم التجارة الخارجية مع الولايات المتحدة الأمريكية سواء الصادرات أو الواردات عامي 2019، 2020.

الحبوب في صدارة الواردات والملابس الجاهزة بأول قائمة الصادرات

ووفق نشرة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، جاءت الواردات من حبوب وأثمار زيتية ونباتات طبية في المرتبة الأولى بنسبة 32.5 % من إجمالي الواردات من الولايات المتحدة الأمريكية حيث بلغت 1523.9 مليون دولار عام 2020، مقابل 1144.3 مليون دولار عام 2019 بنسبه زيادة قدرها 33.2٪.

وبلغت قيمة الصادرات المصرية إلى الولايات المـتحـدة الأمريكيـة 1622.7 مليـون دولار عـام 2020، وتمثـل 5.9% من صادرات مصـر للعالـم مقابل 2205.0 مليـون دولار عام 2019 بنسبة انخفاض قدره 26.4٪.

فيما تصّدرت الصادرات من الملابس الجاهزة المرتبة الأولى بنسبـة 50.1% مـن إجمااي الصادرات للولايات المتحدة الأمريكية، حيث بلغت 812.3 مليون دولار عام 2020 مقابل 949.0 مليون دولار عام 2019 بنسبة انخفاض قدره 14.0٪.