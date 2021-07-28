مرتب يبدأ من 2000 جنيه.. «الرياضة» تعلن يوما مفتوحا للتوظيف 10 أغسطس

أعلنت وزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب «الإدارة العامة للمشروعات» بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر من خلال مبادرة توظيف مصر، عن اليوم التوظيفي لمؤسسة التضامن للتمويل الأصغر بمحافظة الإسكندرية «العامرية» بمقر الشركة، وذلك يوم الثلاثاء 10 أغسطس 2021، حيث تسعى الشركة لتوظيف فتيات على وظيفة «منسقة ميدانية» بمقر الفرع بالعامرية.

شروط شغل الوظيفة:

- القدرة على العمل الميداني.

- مؤهل عالِ أو فوق متوسط أو متوسط.

مميزات وظيفية تتمثل في الآتي:

- بداية التعيين 2000 جنيه.

- حوافز.

- تأمين صحي عام وخاص.

- تأمينات اجتماعية.

- فرص للترقي.

- وثيقة تأمين على الحياة.

- إجازة الجمعة والسبت.

مكان العمل: مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، الإسكندرية «فرع العامرية - فليمنج - المندرة - فيكتوريا».

وللتقديم يمكنك ملء الاستمارة من هنـــــــــــــا والذهاب في الميعاد والمكان المحددين.

ومن خلال الضغط على رابط الاستمارة يتم إدخال الاسم والسن ورقم الهاتف المحمول والمنطقة السكنية والمحافظة والمؤهل الدراسي الذي حصلت عليها سواء عالِ أو فوق متوسط أو متوسط أو إذا كنت لا زلت طالبًا.

بعد ذلك اختر الفرع الذي ترغب العمل به، ثم اذكر خبراتك والتدريبات التي حصلت عليها، ثم أدخل بريدك الإلكتروني، وبعد الانتهاء قم بالضغط على Submit.

وللتقديم يمكنك الذهاب على العنوان التالي: مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر –الإسكندرية – فرع العامرية شارع مسجد الشرقاوي أمام مستشفى العامرية باب الكلى عمارة الحاج صافي الدور الثاني علوي، في تمام الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة 4 عصرًا بمقر الشركة.

كما يتم تسجيل بياناتك عبر رابط التقديم على موقع توظيف مصر من هنـــــــــــــا، من خلال إدخال اسمك والمسمى الوظيفي للباحث عن العمل والبريد الإلكتروني وتاريخ الميلاد وإدخال رقم البطاقة الشخصية ورقم الهاتف المحمول، وبعد ذلك قم بالضغط على «تسجيل».