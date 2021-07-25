تعيينات وظائف وزارة الكهرباء 2021.. استئناف تلقي طلبات التقديم اليوم

تستأنف هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، اليوم، استلام ملفات المتقدمين للوظائف بعد استيفائها حتى 4 أغسطس المقبل، عدا أيام الجمع، وذلك بعد توقف استلام الطلبات خلال إجازة عيد الأضحى المبارك لوظائف الكهرباء 2021، وفقا للإعلان رقم 1 و2 للتعيين بمقر الهيئة، في العنوان: 4 طريق النصر ميدان الشهيد هشام بركات - رابعة العدوية سابقا - مدينة نصر - بمحافظة القاهرة، مع التزام الهيئة باتباع الإجراءات الوقائية للتصدي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) من خلال توزيع الكمامات على المتقدمين والتعقيم عند الدخول من البوابات، إضافة إلى قياس درجة الحرارة.

اختبارات المتقدمين لوظائف الكهرباء 2021

وكشف مصدر مسؤول في هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، عن أنّه وفقا لإجراءات الإعلان رقم 2 لوظائف الكهرباء 2021 للتعيين بالهيئة، يجب أن يمر المتقدمين لاختبارات التعيين بالهيئة بـ5 اختبارات مميكنة دون تدخل للعامل البشري، كما يلي:

- الاختبار الأول: فني.

- الاختبارالثاني: حاسب آلي.

- الاختبار الثالث: لغات.

- الاختبار الرابع: نفسي.

- الاختبار الخامس: لجنة من عدد من الجهات.

نسبة نجاح المتقدمين في اختبارات وظائف الكهرباء 2021

وأكدت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، أنّه يجب ألا تقل نسبة النجاح في الامتحان الواحد عن 65%، وتكون نسبة النجاح الكلية للامتحانات 70%، ولا ينتقل أي متقدم من اختبار إلى آخر إلا بعد النجاح في الاختبار الأول.

6 إجراءات للتعيين بوظائف الكهرباء 2021

وكشفت هيئة المحطات النووية عن 6 إجراءات سيتم اتخاذها بعد نجاح المتقدمين في الاختبارات لبدء إجراءات التعيين، كما يلي:

- إجراء كشف طبي.

- كشف ضد المخدرات.

- أن يكون المتقدم متناسق الجسم من حيث الكتلة.

- إخطار الناجحين بتاريخ التعيين لهم.

- تأهيل المعينين في الهيئة حسب كل وظيفة، فتكون مثلا للمهندسين لمدة 3 أشهر، وسيتم إخطار المتقدمين بمواعيد الاختبارات.

7 شروط يجب توافرها في المتقدمين للتعيين بوظائف وزارة الكهرباء 2021

وحددت الهيئة في الإعلان رقم 2 لوظائف وزارة الكهرباء 2021، والتي يجب أن تتوافر في المتقدمين، وهي كما يلي:

- وظائف الدرجة الأولى لا يزيد السن عن 45 عاما.

- وظائف الدرجة الثانية 40 عاما.

- الدرجة الثالثة والرابعة والخامسة لا يزيد السن عن 35 عاما.

- التقدير جيد.

- إجادة الحاسب الآلي.

- إجادة اللغة الإنجليزية.

- استيفاء جميع المتعاقدين على الوظائف للشروط الواردة بلائحة نظام العاملين بالهيئة واجتياز الاختبارات المقررة في هذا الشأن.