«طنطا» ضمن أفضل الجامعات العربية في تصنيف التايمز البريطاني

«طنطا» ضمن أفضل الجامعات العربية في تصنيف التايمز البريطاني
11:02 ص | الأربعاء 28 يوليو 2021
رئيس جامعة طنطا
أعلن الدكتور محمود زكي، رئيس جامعة طنطا، إدراج الجامعة في الإصدار الأول من تصنيف التايمز البريطاني لجامعات العالم العربي، حيث جاءت في المرتبة الـ9 محليًا على مستوى31 جامعة مصرية بالتصنيف، كما حققت المرتبة 31 عربيًا بمشاركة 125 جامعة عربية من 14 دولة بالتصنيف.
وأوضح «زكي»، أن تصنيف التايمز للجامعات العربية يهدف الى إظهار قوة التعليم العالي بالعالم العربي، بالاعتماد على نفس المعايير العالمية، مع إجراء بعض التعديلات وتضمين مقاييس جديدة لتعكس مميزات ومهام الجامعات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأكد «زكي»، حدوث طفرة غير مسبوقة بمكانة جامعة طنطا الدولية وقفزات بمعدل النشر الدولي، حيث أحرزت الجامعة تقدمًا كبيرًا بالتصنيفات العالمية خلال عام 2021، حيث دخلت لأول مرة فى تصنيف شنغهاي للتخصصات الأكاديمية محققة المرتبة 401 - 500 على مستوى العالم، كما احتلت المركز الـ1010عالميًا والسابع محليًا في تصنيف «ليدن» الهولندي، كما ظهرت فى تصنيف «QS» بالمركز 1201 دوليًا والخامس محليًا.
وبحسب «زكي»، تجاوزت الاستشهادات العلمية بأبحاث جامعة طنطا المنشورة المعدل العالمي، حيث وصل مؤشر الاستشهاد العلمي إلى 1.39 وهو أعلى من المعدل العالمي البالغ (1)، مشيرًا إلى أن ذلك حصاد تطوير منظومة البحث العلمي بالجامعة، واتخاذ حزمة من الإجراءات لزيادة النشر الدولي، منها زيادة مكافآت النشر الدولي والاهتمام بالأبحاث العلمية التطبيقية التي تخدم المجتمع وتساهم في دعم رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، وخدمة الاهداف الوطنية والمشروعات القومية.
من جانبه، أوضح الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أن الجامعة تحرص على تشجيع ودعم أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لنشر إنتاجهم العلمي في كبرى المجلات الدولية والمصنفة في قواعد البيانات العالمية.
مشيرًا إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات وتقديم المكافآت لمن يقوم بنشر إنتاجه العلمي في هذه الدوريات، أو في كتاب منشور في دار نشر دولية، أو فصل في كتاب، وذلك طبقاً لمجموعة من الشروط والضوابط التي حددها مجلس الجامعة لدعم منظومة البحث العلمي داخل الجامعة، وانعكست نتائج هذه الإجراءات في زيادة عدد الأبحاث التي قام بنشرها باحثو الجامعة خلال النصف الأول من 2021.