«بطيخة» محمد صلاح الأشهر.. شيف قناوي يبدع في النحت على الفواكه

بأدوات بسيطة استطاع، الشيف حسن عزت، ابن قرية الخطارة، بمركز نقادة في محافظة قنا، أن يكون فنانًا بارعًا في رسم وجوه المشاهير من الساسة والفنانين واللاعبين وغيرهم على البطيخ والفواكه والشاي.

وقدم «الوطن»، بثا مباشرا مع الشيف القناوي، ورصد كيفية تمكنه من رسم شخصيات المشاهير على البطيخ، من بينهم الفنان عبدالفتاح القصري، ومحمد صلاح لاعب ليفربول ومنتخب مصر الأول.

وقال حسن عزت، إنه تمكن من الرسم وتعلم أساسياته في عمر 15 عاما، ثم انتقل للعمل في مطاعم الفنادق حتى تمكن وأجاد فن الطهي: «طورت من نفسي وأصبحت أنحت وأرسم على الفواكه والبطيخ، ما يعرف بفن الأرتيست».

وأضاف خلال لقائه مع «الوطن، أنه أصبح ضمن البارعين في النحت، موضحا أنه شارك في مهرجانات النحت على الفواكه، وحصل على المركز الثاني في أحد الفنادق في مصر، كما أنه يعمل في الحفلات الكبرى لرجال الأعمال وغيرهم؛ لتقديم فواكه مرسوم عليها الوجوه مثل البطيخ، لافتا إلى أنه في إحدى الحفلات قام بالرسم على 15 بطيخة.

وتابع أنه مستمر في عمله وفنه الذي أضاف له الكثير وجعل لها قيمة كبيرة وسط أطقم الشيف في الفنادق، بحسب قوله، لافتًا إلى أن حلمه أن يقيم مدرسة لتعليم جيل من العاملين في المطاعم والفنادق لتطوير أنفسهم.