فنادق الغردقة تنعش السياحة بمهرجان النحت على البطيخ.. صور

تحرص فنادق الغردقة على تنظيم عدد من المهرجانات والمسابقات الترفيهية بمشاركة عدد من السائحات الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية والرواد المصريين من نزلاء السياحة الداخلية، وذلك بهدف الترويج وتنشيط السياحة على شواطئ المدينة السياحية وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة.

ونظم عدد من الفنادق السياحية، «مهرجان البطيخ» بمشاركة عدد 15 شيف واستخدم أكثر من 3طن بطيخ وتسابق الشيفات في الإبداع والرسم والنحت على البطيخ بأشكال وأفكار مختلفة، بالإضافة إلى الاحتفال ورثاء المشاهير بنحت وجوهم على البطيخ وعلى رأسهم الاحتفال بالنجم المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول ومنتخب مصر ورثاء الفنان الراحل سمير غانم بنحت صورته على البطيخ.

ومن جانبه قال فادي وفقي، شيف بمجموعة فنادق سياحية بالغردقة، أحد المشاركين في المهرجان، إنه رثى الفنان الراحل سمير غانم بنحت صورته على البطيخ، وذلك في لفتة وداع لفنان أثري بفنه الجميل ودائما كان يرسم البهجة والسرور علينا.

وقال نعيم عبدالعليم، شيف بفندق سياحى بالغردقة، إنه شارك في مسابقة مهرجان النحت على البطيخ برسم صور مشاهير الرياضة ومنهم محمد صلاح لاعب نادي ليفربول ومنتخب مصر، وذلك بمناسبة اختياره أحسن لاعب في نادي ليفربول في الموسم الحالي، فهو دائما واجهة مشرفة لمصر والمصريين.

ومن جانبه أشار سامح جمعة نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة فنادق سياحية بالغردقة، أن الفنادق تحرص دائما على إعداد المهرجانات كنوع من أنواع الترفيه لتنشيط السياحة على شواطئ الغردقة، لافتا إلى أن تلك المهرجانات دائما تلقى قبولا لدى نزلاء الفنادق السياحية من المصريين والأجانب من جنسيات مختلفة، خاصة مع انتعاش حركة السياحة وارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق إلى 50%، وهي النسبة المقررة لاستقبال السياحة طبقا للضوابط والاشتراطات التي أقرتها رئاسة الوزراء.