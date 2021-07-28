محمد عبد الرحمن يستعد لـ«شمسية وأربع كراسي» في الساحل الشمالي

انتهى النجم محمد عبدالرحمن من بروفات مسرحية «شمسية وأربع كراسي»، المقرر عرضها للمرة الأولى في الساحل الشمالي على «مسرح مارينا 4»، الخميس المقبل.

مسرحية «شمسية وأربع كراسي»

ويشارك «عبدالرحمن» في بطولة المسرحية، النجوم أشرف عبدالباقي، أوس أوس، محمد أنور، مريهان حسن، من تأليف كريم سامي كيمز وأحمد عبدالوهاب، إخراج أشرف عبد الباقي.

وتدور أحداث المسرحية بداخل كومباوند بالساحل الشمالي؛ إذ يصل طرد غريب في فيلا العائلة، ومعه تبدأ حالة من الصراعات، لكن في ظل هذه الأحداث المتوترة يصل زكي «محمد عبدالرحمن»، مدير بنك، لزيارة العائلة، لتزداد الأمور تعقيدًا، وتتابع سلسلة من المواقف المثيرة في إطار كوميدي خفيف.

نشاط فني لمحمد عبد الرحمن

وكان محمد عبد الرحمن قد أعلن عن أحدث أعماله، بعنوان «فيصل إكس أبو كليبس»، وهو مسلسل من بطولته، وإنتاج شركة The Producers، بالتعاون مع Lagoonie Film Production، وسيكشف عن التفاصيل قريبًا.

يذكر أن آخر أعمال النجم محمد عبدالرحمن كان مسلسل «الشركة الألمانية لمكافحة الخوارق: جمجوم وبم بم»، الذي يتصدر حتى الآن «ترندات» المشاهدة على منصة شاهد، وحصد عليه جائزة أفضل مسلسل «أونلاين»، في استفتاء «الأفضل 2020» لإحدى المجلات.

ويعتبر محمد عبدالرحمن من أهم نجوم الكوميديا في الوقت الحالي، منذ انطلاقته بمسرح مصر وصولا لأحدث أعماله الحالية؛ إذ حقق نجاحا كبيرا في الأعمال السينمائية والدرامية، خلال الفترة الماضية، منها: «الخطة العايمة، جمجوم وبم بم، لص بغداد، والواد سيد الشحات»، وغيرها.

وبجانب حصوله على جائزة أفضل مسلسل «أونلاين» عن «جمجوم وبم بم» في استفتاء إحدى المجلات، حصد أيضًا جائزة أفضل ممثل عن فيلم «الخطة العايمة»، في استفتاء نجم العرب.