العاهل الأردني يتوجه لليونان في زيارة رسمية

توجه العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة اليونانية أثينا، لترؤس الوفد الأردني المشارك في القمة الثلاثية الأردنية القبرصية اليونانية الثالثة.

وأوضحت وكالة الأنباء الأردنية أن القمة ستجمع العاهل الأردني، والرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس، ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس.

وأضافت أن الوفد الأردني المرافق للعاهل الأردني يضم رئيس الوزراء الأردني، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، والسفير الأردني في أثينا.