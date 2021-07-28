لجنة من «القليوبية» تتابع مشروعات «حياة كريمة» بقرى شبين القناطر

أجرت لجنة عليا من محافظة القليوبية، جولة تفقدية؛ لمتابعة عدد من الأعمال الإنشائية بمشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بمركز ومدينة شبين القناطر.

واستهلت اللجنة الجولة بتفقد رفع كفاءة مركز شباب كفر شبين، حيث تابعت الأعمال الإنشائية داخل مراكز الشباب والمدرجة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، التي تهدف إلى رفع كفاءة المركز، موجهة بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير بنهاية الشهر المقبل .

60% نسبة توصيل الغاز لـ شبين

وتفقدت اللجنة أعمال توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بقرية كفر شبين، حيث التقت بمهندسي وعمال شركة الغاز، وطالبت بدفع الأعمال واستكمال باقي الوصلات المنزلية، حيث وصلت نسبة الأعمال بقطاع الغاز على مستوى مركز شبين إلى نسبة 60%.

تطوير مدرسة كفر الدير بـ4 ملايين جنيه

واستكملت اللجنة جولتها بتفقد أعمال توسعة مدرسة كفر الدير بتكلفة 4 ملايين جنيه، مع إحلال المبنى القديم بنسبة التنفيذ 64% والمبنى الجديد مقام على مساحة 165 مترًا، ومكون من أرضي وأربعة أدوار علوية، مكون من 6 فصول دراسية ومستهدف الانتهاء منه نهاية شهر نوفمبر المقبل.

كما تفقدت اللجنة أعمال توسعة مدرسة الشهيد رمضان حماد عامر الابتدائية المشتركة ورياض الأطفال بتكلفة 3 ملايين و800 ألف جنيه، مع إحلال المبنى القديم بنسبة التنفيذ 80 % والمبنى الجديد على مساحة 165 مترا ومكون من أرضي وأربعة أدوار علوية، مكون من 8 فصول دراسية والمبنى القديم مكون من 12 فصلا ومستهدف الانتهاء منه نهاية شهر نوفمبر .

تطوير مدرسة علي الدبيسي بـ4 ملايين

كما تفقدت أعمال توسعة وإحلال المبنى القديم لمدرسة علي الدبيسي الإعدادية بتكلفه 4 ملايين و500 ألف جنيه بنسبه تنفيذ 72%، والمبني الجديد مكون من 10 فصول والقديم مكون من 8 فصول ومستهدف الانتهاء من المشروع نهاية شهر نوفمبر.

كما تابعت اللجنة أعمال إنشاء مبنى مجلس مدينة شبين القناطر الجديد، الذي يضم المركز التكنولوچي والحملة الميكانيكية، وتبين أن الأعمال تتم بمعدلات مناسبة للجدول الزمنى لتنفيذ المشروع ولا يوجد أي معوقات، حيث يبلغ تكلفة الإنشاء 27 مليونًا و400 ألف جنيه وتاريخ البدء في المشروع يوليو الجاري ومدة عملية الإنشاء 18 شهر .