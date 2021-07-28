سامح عبد العزيز يبدأ «رمضان كريم 2» أكتوبر المقبل

بعد النجاح الكبير الذي حققه مسلسل «رمضان كريم» في رمضان 2017، طالب الجمهور بتصوير جزء جديد من المسلسل وعرضه خلال رمضان المقبل 2022، وهو ما اتفق عليه بالفعل.

وأكد مخرج العمل سامح عبدالعزيز، أنه سيتم تصوير العمل بداية من شهر أكتوبر المقبل، على أن يعرض في رمضان المقبل، ويجرى حاليا اختيار باقي أبطال العمل، وأماكن التصوير.

معلومات عن مسلسل «رمضان كريم» الجزء الأول

عرض الجزء الأول من المسلسل في رمضان 2017، وحقق نجاحا كبيرا عند عرضه، وتدور أحداثه خلال شهر رمضان في إطار الحارة الشعبية، حيث تحاول إحدى الفتيات التبرأ من أهلها ومستواها الاجتماعي، فتلجأ إلى الكذب والادعاء أنها من عائلة ثرية حتى تتعرف على شاب تقع في حبه.

ويرصد المسلسل روحانيات الشهر الكريم، في سياق درامي اجتماعي، ويتخلل العمل كثير من العلاقات المتشابكة، وتم عرضه منذ 4 سنوات في موسم دراما رمضان عام 2017.

شارك في بطولته عدد من الفنانين من بينهم سيد رجب، والفنان الراحل محمود الجندي، روبي، ريهام عبدالغفور، صبري فواز، محمد محمود، روبي، شريف سلامة، والمسلسل من تأليف أحمد عبدالله، وإخراج سامح عبدالعزيز.

السيناريست أحمد عبد الله يتعاقد مع السبكي على مسلسل رمضان كريم

وقد أعلن السيناريست أحمد عبدالله، عبر حسابه الشخصي بموقع «فيس بوك»، تعاقده مع المنتج أحمد السبكي، بحضور المخرج سامح عبدالعزيز، على تقديم الجزء الثاني من مسلسل «رمضان كريم».

وكتب «عبدالله» في منشوره: «تم تعاقد السيناريست أحمد عبدالله مع المنتج أحمد السبكي والمخرج سامح عبدالعزيز على إنتاج الجزء الثاني من مسلسل رمضان كريم».