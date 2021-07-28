وزير الكهرباء يتوجه إلى روسيا لحضور تدشين أول معدة لمشروع الضبعة

توجه صباح اليوم الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، على رأس وفد فني رفيع المستوى إلى روسيا الاتحادية، وذلك في زيارة فنية لحضور مراسم الاحتفال المصري الروسي لتدشين بدء تصنيع أول معدة طويلة الأجل لمشروع محطة الضبعة النووية المصري بناء على الدعوة الموجهة إليه للمشاركة في هذا الحدث الهام، وهي مصيدة قلب المفاعل للوحدات النووية «Core Catcher».

وعقدت خلال الفترة السابقة مجموعة مكثفة من الاجتماعات الفنية بين الجانبين بهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، والتي أسفرت عن التوافق على برنامج ضمان الجودة للشركة المصنعة، وأيضا الوثائق الفنية وخطط الجودة للمعدة المذكورة، وذلك في إطار الإعدادات لبدء تصنيع مكونات المحطة طويلة الأجل.

ويعقد الدكتور شاكر خلال الزيارة اجتماعا مع السيد أليكسي ليخاتشوف مدير المؤسسة الحكومية روزأتوم لاستعراض تقدم أعمال مشروع محطة الضبعة النووية، وما يتبعه من أعمال مستقبلية مخطط لها، بالإضافة لزيارة مجموعة من الشركات الروسية المسؤولة عن تصنيع المعدات طويلة الأجل لمحطة الضبعة النووية، حيث أنه من المقرر زيارة كل من شركة أتوم إنرجوماش المسؤولة عن تصنيع الوعاء الضاغط وشركة تاجماش المسؤولة عن تصنيع مصيدة قلب المفاعل.

وجدير بالذكر أن مصيدة قلب المفاعل هي معدة مميزة لمفاعلات الجيل الثالث المتطور، والذي تنتمي إليه مفاعلات محطة الضبعة النووية وتتم جميع مراحل تصنيعها الفنية داخل روسيا الاتحادية، ومن ثم يتم البدء في اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللوجستية لنقلها لموقع الضبعة، وتأتي خطوة البدء في التصنيع لمصيدة قلب المفاعل كمعلم رئيسي في مسار تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية، والذي يأتي في إطار سلسلة من الإنجازات المتواصلة المحققة التي يشهدها تنفيذ المشروع مؤخرا كنتيجة لتضافر الجهود التي تبذلها المجموعات الفنية وفرق العمل المصرية والروسية للمضي قدما في تنفيذ مشروع مصر القومي مشروع المحطة النووية بالضبعة.