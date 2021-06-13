وزير الكهرباء يبحث مع سفير أستراليا بالقاهرة سبل التعاون بين البلدين

استقبل الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الأحد، «Glenn Miles - جلين مايلز»، سفير أستراليا لدى جمهورية مصر العربية، وذلك لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون بين مصر وأستراليا في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة.

وأكد وزير الكهرباء، أن هذا اللقاء يعكس حرص الوزارة على تعزيز سبل التعاون بين مصر وأستراليا خلال الفترة القادمة، والاستفادة من الخبرات المتطورة لأستراليا في مجال الطاقات المتجددة.

واستعرض وزير الكهرباء، مستقبل التعاون بين البلدين والمساهمة في مشروعات قطاع الكهرباء والتي تتمثل في مشروعات الطاقة المتجددة، مشيرا إلى التحدياتِ الكبيرة التي واجهتها مصر في توفير الطاقة للسوق المحلي خلال مرحلة سابقة، والجهود التي يبذلها قطاع الكهرباء المصري لتأمين واستدامة الإمداد بالطاقة الكهربائية للوفاء بمتطلبات التنمية.

وأكد «شاكر» على اهتمام الوزارة بالحفاظ على البيئة، وذلك من خلال رفع كفاءة وحدات الإنتاج، والاعتماد على وحدات الإنتاج ذات كفاءة عالية والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة.

وأشار الدكتور محمد شاكر إلى استراتيجية القطاع للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال وزيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، وأن يصل إلى نسبة 42% والاهتمام الذي يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية، وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، ومن بينها إنتاج واستخدام وتصدير الهيدروجين الأخضر تماشيا مع التوجه العالمي في هذا المجال.

وأشار وزير الكهرباء إلى اتفاق «نوايا» الذي تم مع شركة سيمنس للبدء في المناقشات والدراسات لتنفيذ مشروع تجريبي لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر كخطوة أولى نحو التوسع في هذا المجال وصولا إلى إمكانية التصدير باعتبارها من كبرى الشركات العالمية ذات الخبرات الكبيرة في مجال الطاقة النظيفة على مستوى العالم، وسيتم تحديث استراتيجية الطاقة 2035 لتشمل الهيدروجين الأخضر كمصدر للطاقة.

وفي نهاية اللقاء، أشاد سفير أستراليا لدى جمهورية مصر العربية، بعمق العلاقات، معرباً عن رغبة بلاده في دعم وتعزيز هذه العلاقات وتقويتها في مشروعات الطاقة المتجددة، كما أشاد بالإنجازات التي نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري في تحقيقها خلال فترة وجيزة، معرباً عن رغبة بلاده لتعزيز التعاون مع الشركات الأسترالية في مختلف مجالات الكهرباء، وخاصة في مجال الطاقة المتجددة.

يأتي ذلك تأكيداً على التعاون المثمر بين الجانبين المصري والأسترالي في مجال نقل الخبرات والتكنولوجيا المتقدمة التي تتمتع في المجالات المختلفة، بهدف مواكبة التطورات الأخيرة والاستفادة من القدرات العلمية والتكنولوجية في النهوض بالاقتصاد المصري، فضلاً عن الالتزام برؤية مصر لخفض الانبعاثات الحرارية، مما يساعد على تقليل التغيرات المناخية في العالم.