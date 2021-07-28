هيثم دبور يكشف عن تقديم الجزء الثاني من «وقفة رجالة»

كشف السيناريست هيثم دبور عن استعداده للعمل على الجزء الثاني من فيلم «وقفة رجالة»، وذلك بعد النجاح الذي حققه الجزء الأول من الفيلم، ونشر «دبور» صورة تجمعه بالمنتج أحمد الجنايني، عبر حسابه على «فيس بوك»، قائلا: «وقفة رجالة 2.. إن شاء الله».

إيرادات فيلم «وقفة رجالة»

وطرح الجزء الأول من فيلم «وقفة رجالة» في دور العرض السينمائي، يناير الماضي، وحقق الفيلم إيرادات جاوزت الـ 25 مليون جنيه، ولم يقتصر نجاح الفيلم على مصر فقط، حيث أعلى مبيعات لشباك التذاكر في المملكة العربية السعودية، وذلك بعد ما بيع أكثر من مليون تذكرة بالرغم من الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا والتي فرضت سعة استعابية لا تزيد عن 50% في دور العرض السينمائي.

قصة وفريق عمل فيلم «وقفة رجالة»

تدور أحداث الفيلم، حول أربع أصدقاء منذ الدراسة يجتمعون بعدما مر العمر بهم للوقوف لجانب أحدهم بعد وفاة زوجته، ويقررون السفر إلى إحدى المدن الساحلية لمواجهة مشاكلهم، حيث يعاني كل واحد فيهم من مشكلة معينة، وخلال هذه الرحلة يكتشفون أن العالم تغير عما كان عليه أيام شبابهم.

يذكر أن «وقفة رجالة» تأليف هيثم دبور، إخراج أحمد الجندي، بطولة مجموعة كبيرة من النجوم من بينهم ماجد الكدواني، سيد رجب، بيومي فؤاد وشريف دسوقي، بالإضافة إلى محمد سلام وأمينة خليل.

ومن المقرر أن يشارك نفس أبطال العمل في الجزء الثاني منه بجانب إضافة عدد من الشخصيات الجديدة، ولكن حتى الآن لم تتضح بشكل رسمي مشاركة الفنان شريف دسوقي ضمن فريق عمل الفيلم، وذلك بعد عملية بتر قدمه التي خضع لها في الفترة الأخيرة بسبب مضاعفات مرض السكر.

على الجانب الآخر يستعد «دسوقي» للمشاركة في عدد من الأعمال الفنية بعد تماثله للشفاء، حيث من المقرر أن يقوم بتركيب طرف صناعي خلال الفترة المقبلة.