تعرف على سبب بتر ساق شريف دسوقي.. أزمة بدأت في «وقفة رجالة»

فوجئ محبو الفنان شريف دسوقي بأنّه تعرض لعملية بتر ساقه، ما دفع كثير من محبيه للتساؤل عن سبب بتر ساق شريف دسوقي، وهو ما أوضحته الفنانة بدرية طلبة، التي كشفت عن كواليس ما حدث له وانتهى ببتر ساقه.

تعرف على سبب بتر ساق شريف دسوقي

ودوّنت الفنانة بدرية طلبة عبر حسابها على فيس بوك: «للناس اللي بتتصل وبتبعت رسايل عشان تطمن على الفنان شريف دسوقي (سبعبع)، كان فيه جرح في رجله الشمال وهو مريض سكر، حالته ساءت جدا وبعد الفحوصات والأشعة والتحاليل قرر الدكتور بتر الرجل من تحت الركبة، وهو خرج من أوضة العمليات وحالته مستقرة الحمد لله، ادعوله ربنا يتم شفاه على خير».

وذكر الفنان شريف دسوقي في أول تعليق له بعد إجرائه عملية بتر ساقه عبر حسابه بموقع فيس بوك: «قدر الله وما شاء فعل الحمد الله على كل شيء».

كواليس إصابة الفنان شريف دسوقي

وأُصيب الفنان شريف دسوقي خلال تصوير فيلم «وقفة رجالة»، حيث جرى تصوير بعض المشاهد لمدة أسبوع في مدينة الغردقة، وتضمن أحد المشاهد تجربة المخرج لـ«مساج ماء البحر» عن طريق خراطيم، وفقد دسوقي وعيه وسقط على الأرض بسبب «بخار المساج».

وبعد ذلك ظهر خراج في ساقه وصل إلى التدخل الجراحي وتدهورت حالة قدمه، فأخبره الأطباء بضرورة بتر ساقه، وهو ما أعلنته الفنانة بدرية طلبة عبر حسابها على فيس بوك، حيث توجد معه في المستشفى، قائلة: «عن تجربة عيشتها مع بابا الله يرحمه صعب قوي بني آدم يفوق من البنج يلاقي جزء من جسمه مبتور وخصوصا رجليه ربنا يصبرك يا شريف ويقوي قلبك ويتم شفاك على خير».

تفاصيل بتر ساق شريق دسوقي

وفي تصريحات لـ «الوطن»، ذكرت بدرية طلبة تفاصيل الحالة الصحية لشريف دسوقي بعد عملية بتر ساقه، قائلة: «بالفعل ما كتبته صحيح، فالفنان شريف دسوقي تم بتر قدمه للأسف الشديد وحالته الآن مستقرة بشكل كبير وأنا معه فى المستشفى».

وتابعت طلبة: «الجرح اللي كان في رجله باظ خالص وعملنا أشعة وتحاليل، والدكتور قال إن الحالة بقيت سيئة ولازم بتر القدم وبالفعل خضع لعملية جراحية وتم بتر قدمه».